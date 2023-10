Dopo il buio, la luce: di alta qualità l'annata 2023 delle castagne cuneesi

Alla vigilia della 24esima Fiera nazionale del Marrone, la produzione cuneese di castagne si presenta di ottima qualità con buone prospettive di mercato. È il primo bilancio che Coldiretti Cuneo traccia per l’annata 2023 del frutto simbolo dell’autunno, evidenziando come le modifiche al disciplinare IGP della Castagna Cuneo aprano a nuove opportunità di valorizzazione.

L’annata è ottima per le produzioni di ibridi eurogiapponesi e presenta una qualità superiore rispetto allo scorso anno – riferisce la Coldiretti – con una pezzatura in generale più grande e uniforme, tanto che la media produttiva si attesta sui 40 frutti a chilo. Il mercato ha sinora premiato la qualità con quotazioni medie riconosciute ai produttori di 3 euro/Kg e un andamento dei prezzi soddisfacente nelle ultime settimane.

Le prospettive sono molto buone, da un punto di vista sia produttivo che di mercato, anche per le varietà locali di castagne per le quali sono appena partite le operazioni di raccolta. I quantitativi prodotti e la qualità – evidenziano i tecnici Coldiretti – appaiono in generale ottimi, grazie soprattutto alle condizioni piovose della scorsa primavera che hanno incrementato la disponibilità idrica dei boschi nelle nostre vallate, naturalmente privi di impianti di irrigazione. Per le varietà di pregio già sul mercato, come le Tempurive, il Garrone Rosso e la Gentile, le operazioni commerciali sono iniziate all’insegna di quotazioni interessanti, variabili dai 2 ai 2,5 euro/Kg; per le varietà di più piccola pezzatura i prezzi ai produttori si aggirano intorno a 1,5 euro/Kg.