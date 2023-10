Capitale della Cultura 2026: ad Alba si raccontano titolo e vision del progetto di candidatura

Nella cornice del Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba, martedì 17 ottobre alle ore 18, verrà presentato il progetto di candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026.



La candidatura, annunciata negli scorsi mesi, sarà raccontata in questa occasione più approfonditamente. Durante l'incontro verranno infatti svelati il titolo, la vision del progetto e alcuni contenuti del dossier di candidatura che è stato presentato il 27 settembre a seguito della manifestazione di interesse espressa dal territorio a maggio. Il 17 ottobre verrà anche raccontato il piano strategico pensato per il coinvolgimento di tutto il territorio e degli 88 Comuni.



Tra i relatori che si alterneranno sul palco per raccontare nel dettaglio il progetto ci saranno istituzioni locali, il consiglio direttivo e i progettisti del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura.



L’intera cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere il lavoro che il Comitato sta portando avanti in questi mesi e l'importanza dell’iniziativa per il territorio. La Candidatura si pone infatti come obiettivo proprio quello di porre l’accento sulla capacità di Langhe e Roero di essere generatore di cultura, in una sfida che coinvolgerà tutti i player del luogo, imprese, associazioni, fondazioni e realtà in grado di incentivare innovazione.



La Capitale italiana della Cultura è un’iniziativa del Ministero della Cultura per valorizzare i territori italiani. Ogni anno viene selezionata una città diversa, così da incrementare sviluppo e crescita in tutte le regioni. Il Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura sta concorrendo per eleggere i territori di Langhe e Roero per l’anno 2026.



Il Consiglio Direttivo del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura è composto da Carlo Bo, presidente; Liliana Allena, Giuliana Cirio, Giovanni Fogliato, vicepresidenti; consiglieri: Luciano Bertello, Riccardo Corino, Roberto Passone, Katia Robaldo, Pierluigi Vaccaneo. L’incarico di direttore è affidato a Mauro Carbone.