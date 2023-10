Divieto di utilizzare l'acqua per scopi alimentari a Pianfei

In seguito ad alcune analisi effettuate dall'Asl, il comune di Pianfei ha emesso oggi, giovedì 12 ottobre, l'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari, salvo previa bollitura.

"Senza alcun allarmismo - fa sapere il sindaco Marco Turco - comunico che a seguito di analisi di routine è stato riscontrato un piccolo grado di inquinamento nell'acqua potabile di Pianfei. I controlli sono in fase di approfondimento ma nell'attesa di questo, vi invitiamo a non far uso dell'acqua potabile a scopo alimentare se non con previa bollitura."

Intanto è già stata allertata l'ACDA, gestore dell'impianto, che dovrà provvedere alle opportune verifiche per garantire che i parametri dell'acquedotto rientrino in quelli previsti a norma di legge.