Il laboratorio di arrampicata diventa una terapia e un corto sugli adolescenti della Granda

Per ora c'è soltanto il trailer, ma i filmati, le riprese, i sorrisi e le esperienze a contatto con la montagna e la natura delineano già il successo del progetto “Giovani e adolescenti in montagna, laboratorio di arrampicata”, sviluppato dalla cooperativa Coesioni Sociali di Alba, grazie all'intervento della Fondazione Crc. "L’esperienza ha coinvolto minori e adolescenti ospiti delle strutture residenziali, dei centri giovanili e del servizio di support territoriale della provincia Granda. Attraverso la montagna e l'arrampicata molti ragazzi hanno imparato ad accettarsi, a superare dei limiti mentali e a godere della bellezza della natura. Il progetto è partito al chiuso e poi, grazie all'aiuto dell'associazione sportiva Arrampigranda, si è spostato in falesia con la corda", spiega Gian Piero Porcheddu, direttore della Cooperativa.

La bella esperienza, mix di condivisione, metodo e concentrazione, è anche diventata occasione di scambio e di divertimento, sviluppando una sorpresa finale. "Ci siamo detti perché non trasformare il materiale in un filmato? Abbiamo allora contattato Andrea Gallo, videomaker ed esperto di sport di montagna, che ci ha risposto in maniera entusiasta", prosegue Porcheddu.

Il laboratorio diventerà così un cortometraggio. Per ora c'è soltanto il trailer, ma nei prossimi mesi il lavoro verrà terminato e portato in un tour per far conoscere i benefici dell'arrampicata, della montagna e la genesi di un progetto che ha coinvolto15 ragazzi cuneesi. Le prime tappe dovrebbero essere Alba, Mondovì, Cuneo e Torino.