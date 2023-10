“La Vendemmia”: ieri a Dronero un’importante giornata educativa

Si è tenuta ieri, mercoledì 11 ottobre, presso gli orti e la vigna didattici di Dronero “La Vendemmia”, appuntamento atteso da grandi e piccini che vede la collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Dronero, l'associazione Mastro Geppetto e l'Istituto Alberghiero di Dronero, con il contributo del Comune di Dronero e partner d'eccellenza Mulino Cavanna, Mauro Vini, azienda agricola Mosterei e Slow Food.

Coinvolti nel corso della giornata gli studenti delle classi quarte di piazza Marconi e quinta di Oltre Maira dell’Istituto Comprensivo di Dronero insieme a quelli delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto Comprensivo di La Morra, Barolo, Monforte e Novello, in un gemellaggio tra istituti che pone al centro l’importanza del “progettare e crescere insieme”.

Presenti ieri la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Dronero Vilma Margherita Bertola, la vice preside dell'Istituto Comprensivo di La Morra Stefania Borra, il sindaco Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo e l’assessore Carlo Giordano, il sindaco di Barolo Renata Bianco, il presidente dell'associazione Mastro Geppetto Gianpaolo Rovera con i volontari Geppetti. Presente anche la direttrice generale dell’AFP Ingrid Brizio: da quest’anno l’AFP di Dronero è entrata nel progetto degli orti e della vigna, con i ragazzi che realizzeranno l’impianto di irrigazione.

Ospite d’eccezione il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia: “È una bellissima iniziativa, un esempio tenace di gioco di squadra. Per i bambini conta molto studiare sui libri, ma sono altrettanto importanti per loro questo tipo di esperienze, di contatto con l’ambiente, conoscenza e socializzazione. È vero, abbiamo bisogno di tanti laureati, ma abbiamo anche bisogno di tante persone che coltivino la nostra terra ed i suoi prodotti con grande consapevolezza e rispetto della preziosità. Desidero complimentarmi con dirigenti ed insegnanti, amministrazioni comunali e volontari dell’associazione Mastro Geppetto, perché hanno a cuore il futuro di questi ragazzi.”

L'entusiasmo dei più piccoli, tanta da parte loro la voglia di scoprire e la loro meraviglia. Dopo una golosa colazione, alle ore 10, offerta dal Mulino Cavanna e dall'azienda agricola Mosterei, si sono cimentati, divisi in gruppi ed a rotazione, in tre diverse attività. C’è stata la vendemmia vera e propria, con la raccolta dell'uva e la pigiatura con i piedi, proprio come si faceva un tempo: un’esperienza emotiva ma anche sensoriale per gli studenti, accompagnata dalle interessanti spiegazioni da parte dei volontari Geppetti. Ci sono state, inoltre, la visita della città, un’immersione nei luoghi caratteristici e nella storia di Dronero, e la visita presso il Mulino Cavanna, durante la quale i bambini hanno avuto modo di assistere alla battitura del grano e macinatura.

Un pranzo sfizioso, alle ore 13, è stato offerto dall'Istituto Alberghiero di Dronero. A servire i ragazzi della classe 5^ C, diretti dalla professoressa Concetta Audino.

Percussioni, chitarre, flauti e clarinetti. Il pomeriggio è iniziato con un piccolo concerto alle ore 14.30 da parte dei ragazzi delle classi musicali della scuola secondaria di Dronero, diretti dai professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri.

Nel pomeriggio la gradita visita di Silvio Barbero, vice presidente di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha accompagnato i bambini nelle varie attività.

“Ci tenevo molto ad essere presente - dice - la Vendemmia qui a Dronero racchiude la preziosità dell'esperienza vera, quella capace di focalizzare l'attenzione, oltre che sull'aspetto educativo, su quello etico di rispetto per la natura, il cibo e l'ambiente.”

“Benvenuti all’orto ed alla vigna che educano a…” Un cartellone di benvenuto ha voluto essere spazio per i pensieri di grandi e piccini, raccogliendo le emozioni di una bellissima esperienza vissuta. Alle 16:30 la giornata si è conclusa con una buonissima merenda offerta dal bar Dragonero.