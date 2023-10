La web radio dell'Istituto Einaudi di Alba premiata a Roma. "Il miglior progetto di cittadinanza attiva"

La web radio dell'Istituto "Einaudi" ha alzato il volume, "aumentato" le frequenze, facendosi notare fino a Roma. Qui è stata scelta come progetto vincitrice del concorso nazionale organizzato dall’Istituto Italiano di Project Management. La finalità era quella di "contribuire, trasmettere e sviluppare le competenze chiave e le buone pratiche di cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo del Project Management fra tutti gli addetti ai lavori". Un'occasione dinamica rivolta ai giovani per nuovi giovani, spiega il responsabile del progetto per l'Einaudi, il professor Antonino Daidone: "Il contesto è quello di portare alle generazioni del 21° secolo nuovi strumenti ed una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e l’obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze chiave di cittadinanza, tenendo conto della loro massima trasversalità".

Al progetto Web Radio Einaudi è stato consegnato un attestato di merito e una fornitura di attrezzature per un valore di 1000 euro. La cerimonia di premiazione si è svolta all’Auditorium della Tecnica di Roma. In questa occasione la delegazione dell'Istituto ha potuto presentare il progetto anche alle altre scuole e conoscere nuove realtà, ambienti, con l'idea di stringere anche collaborazioni future. Durante l’evento gli studenti hanno avuto modo di incontrare Martin Castrogiovanni (ex rugbista e pilone della nazionale italiana) che è stato invitato ad Alba per una visita alla loro scuola.

Nei giorni successivi la web radio è andata anche in trasferta a Torino, per partecipare ai festeggiamenti dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, presso il Teatro Colosseo. L’evento è stato rivolto alle studentesse, agli studenti ed al personale scolastico delle scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado del Piemonte. In tale contesto si è esibita l’Ensemble Futura, il gruppo di orchestrali e coristi che cantano con la gesto-semiografia in LIS, i ballerini dei Licei aderenti alla Rete “La musica del corpo, della mente e del cuore” e sono stati effettuati brevi interventi di studentesse, studenti e docenti in rappresentanza di scuole particolarmente virtuose.

La diretta radio è avvenuta dal foyer del Teatro, un backstage di ciò che accadeva durante l’evento, con commenti in diretta dei fatti salienti dell'evento. In questa occasione gli studenti della radio hanno avuto la possibilità, oltre che di spiegare sul palco il progetto, anche di intervistare diversi ospiti, tra cui il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, il dirigente scolastico Doriano Felletti, la dirigente dell’Istituto “Cillario Ferrero” Paola Boggetto, il direttore dell’orchestra “Ensemble Futura” Giacomo Pomati.

"Il progetto della web radio va avanti, vogliamo ampliarlo e dargli un taglio sempre più giornalistico- spiega il professore Daidone-. La passione degli studenti è tanta, così come la voglia di mettersi in discussione e di imparare in maniera trasversale. Dal canto nostro, speriamo di poter ampliare le collaborazioni con enti e istituzioni locali che credano in questa idea e in questo modo di insegnare e di fare cultura".