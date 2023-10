Lilt Saluzzo, visite di prevenzione gratuite per il tumore al seno

Nell’ambito della campagna nazionale “Nastro Rosa ” volta a sensibilizzare le donne, anche e soprattutto in giovane età, sulla necessità della prevenzione del tumore al seno , attraverso visite mediche e strumentali, la LILT ( Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Saluzzo con sede in corso Roma 19, anche quest’anno mette a disposizione visite di palpazione al seno per la prevenzione di questa malattia oncologica femminile. E’ il tumore più diffuso (45% dei tumori della donna) ed in costante aumento (nel 2022 60.000 nuovi casi) anche tra la popolazione più giovane.

Le visite stabilite per il sabato 11 novembre sono gratuite ed è sufficiente telefonare per la prenotazione al n. 0175 42344 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure al n. 3381163348.