Quale futuro per la stagione sciistica a Roburent dopo il commissariamento?

Preoccupazione nel comune di Roburent per il destino che attende, almeno per i prossimi mesi, la gestione degli impianti sciistici.

"Negli scorsi giorni - fa sapere l'ex consigliere Romolo Garavagno in una nota - un gruppo di residenti e commercianti di San Giacomo, ha ha incontrato il Commissario Prefettizio che regge ora il Comune, per esporgli le preoccupazioni profonde della intera popolazione frazionale per il blocco che si profila degli impianti sciistici, nel prossimo inverno, in seguito alla revoca della gestione delle strutture di risalita alla Cooperativa Robur, da parte della Giunta Comunale, in quella occasione limitata alla presenza di due componenti su tre."

Il comune, lo ricordiamo, si trova al momento commissariato, in seguito alle dimissioni di sette consiglieri (leggi qui) lo scorso settembre.

“Una delle numerosissime motivazioni che ha condotto alle dimissioni in blocco è proprio la decisione, assunta in concreto, in modo quasi autocratico, dalla Sindaca Negri, durante una riunione di Giunta - dicono i Consiglieri dimissionari Paolo Gamba, Romolo Garavagno, Piercarlo Negro e Pierangelo Robaldo - Nella passata stagione non avendo ricavato utili, non poteva essere pagato al Comune, proprietario degli impianti, alcun canone. La revoca è stata messa in essere senza avere la seppur minima manifestazione di interesse da parte di terzi. Grazie a questo l’intero territorio e la popolazione dal blocco delle strutture scioviarie ne ricava un danno economico e di immagine immenso. In una zona di montagna come la nostra sottrarre lavoro ai locali è cosa insensata e non si potrebbe neppure pensare ad un subentro di estranei alla nostra zona. Certo non si può prevedere quale disposizione potrà assumere chi è preposto alla gestione amministrativa ordinaria, ovvero il Commissario Dott. D’Angelo, che ha mostrato una grande sensibilità all’argomento. Probabilmente verrà predisposto un bando pubblico che non era stato neppure abbozzato dalla precedente amministrazione."

LA REPLICA DEL SINDACO

"I consiglieri comunali di maggioranza - replica l'ex sindaco Giulia Negri - erano tutti informati della necessità della risoluzione del contratto in corso con la cooperativa per gravi inadempimenti e debiti con il comune risalenti a diversi anni orsono, ammontanti per gli ultimi 5 anni a circa 90mila euro. Abbiamo fatto diverse riunioni di maggioranza e in particolar modo Negro e Gamba avevano espressamente affermato di essere d’accordo (confermato anche durante l’assemblea pubblica interamente registrata). I consiglieri dimissionari se avessero davvero avuto a cuore la sorte e l’affidamento degli impianti di risalita non avrebbero dovuto dimettersi. Con il loro comportamento irresponsabile e finalizzato solo a soddisfare i loro interessi personali (uno è già stato palesato se si considera che il figlio dell’ex assessore Negro, Emiliano, ha pubblicamente dichiarato di volersi candidare a sindaco per le prossime elezioni amministrative… ai cittadini il giudizio…) hanno messo a rischio il futuro del comune e della stazione di risalita (chissà che questo non fosse proprio l’intento di altri… )."

"L’avviso per la manifestazione di interesse - conclude Negri - si compone di più parti, noi ci stavamo lavorando da mesi e sarebbe stata pubblicata entro il 30 settembre. Il loro intervento in questo momento è assolutamente tardivo e inutile. Forse un banale tentativo di scaricarsi delle colpe che si portano dietro con le loro dimissioni. Se gli impianti rimarranno chiusi possiamo dire grazie a loro. Per scongiurare questa ipotesi, comunque, ho subito portato all’attenzione del Commissario, durante un incontro del 13 settembre due giorni dopo le loro dimissioni, la necessità e l’urgenza di portare avanti la gestione degli impianti e ho trovato una persona che ha subito compreso l’importanza della questione. In un successivo incontro, a fronte di espressa richiesta, ho dato la mia più ampia disponibilità a collaborare per quanto possibile. Mi stupisce che Garavagno ora si preoccupi degli impianti quando ha più volte dichiarato pubblicamente che con i cambiamenti climatici in corso la nostra stazione era destinata alla chiusura."