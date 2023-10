Tutti finanziati i progetti di innovazione per l’agroindustria sui bandi Nodes

Ottimo esito per i progetti di innovazione presentati nell’ambito dei Bandi a Cascata per le Imprese dello “Spoke 7” dell’Ecosistema NODES - Nord Ovest Digitale e Sostenibile , finanziato con fondi del PNRR. Con eccezionale rapidità sono stati pubblicati gli esiti della prima finestra terminata lo scorso 30 giugno: si sono infatti concluse, nei giorni scorsi, le valutazioni dei progetti candidati dalle imprese. Con riferimento allo “Spoke 7” tutte le 13 proposte sono state finanziate con contributi a fondo perduto .

Sette di queste sono inerenti a progetti collaborativi tra aziende per ricerca e sviluppo presentati sulla Linea A dei bandi, mentre sulla la Linea B sono sei le proposte ammesse a finanziamento che permetteranno alle imprese di accedere a importanti servizi di innovazione. L’Ecosistema NODES contribuirà alla realizzazione delle tredici iniziative con oltre 2,1 milioni di euro, finanziati sui fondi MUR-PNRR. Le aziende potranno così sviluppare innovazioni sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, per un valore complessivo di investimenti attivati pari a quasi 3,5 milioni.

«Siamo molto soddisfatti del positivo esito della I chiamata – dichiara Dario Vallauri, responsabile del Polo AGRIFOOD –Il lavoro di squadra messo in campo dal nostro Polo con gli atenei partner dello “Spoke 7” e la capacità di animare il tessuto imprenditoriale ha permesso di promuovere progetti innovativi e di sicura utilità per il settore agroalimentare. Va anche sottolineato come le aziende che negli anni hanno condiviso il loro percorso con il Polo AGRIFOOD hanno visto premiata una maggiore capacità di risposta all’opportunità offerta da NODES.».

Opportunità che continuano ancora grazie alla seconda chiamata dei Bandi a Cascata, aperta sino al 31 ottobre. I bandi riferiti ad ogni “Spoke” sono disponibili al seguente indirizzo: www.ecs-nodes.eu/band.