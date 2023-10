A Mondovì le Officine Schwartz omaggiano Picasso e Peverelli con il concerto “Addio al 900”

“Per celebrare il cinquantenario picassiano (1881-1973) e l’artista Cesare Peverelli (1922-2000), si è scelto di invitare in concerto le Officine Schwartz, al di là del loro noto, storico valore, per una doverosa esigenza di coerenza con il contesto urbano ed espositivo – spiega Enzo Biffi Gentili, curatore della mostra allestita al Museo della Ceramica di Mondovì - . Le Officine Schwartz sono alte esponenti dell’Industrial folk music, che sovente ha cantato in industrie esauste e aree dismesse: con la scomparsa di tutta la sua grande industria ceramica anche Mondovì è passata da una drammatica esperienza di questo tipo. Inoltre, il concerto è intitolato ‘Addio al 900’, sia per la crisi terminale dell’industria ‘pesante’, sia perché la mostra su Peverelli e Picasso, e il suo catalogo, si concludono registrando l’indebolimento o la caduta di alcuni altri miti ideologici e culturali del 900 dall’impegno filocomunista al picassismo. Le Officine Schwartz sono inoltre note per l’auto-produzione di alcuni strumenti musicali, in particolare il loro leader, Osvaldo Arioldi, ha realizzato dispositivi come il tubicordo e la biciarpa dalle sonorità straordinarie. Anche loro, dunque sono artisti-artigiani, come lo fu Cesare Peverelli”.