Al via da Halloween la stagione indoor del Circo di Collisioni al Parco Tanaro di Alba

Riparte dalla notte più spaventosa dell’anno, martedì 31 ottobre al Parco Tanaro di Alba, la ricca stagione di concerti, Dj Set e reading teatrali che terrà compagnia per tutto l’inverno e la primavera al Circo di Collisioni, il nuovo progetto work in progress che l’associazione albese sta portando avanti col Comune della capitale delle Langhe per riqualificare e far rivivere un pezzo di città finalmente illuminato.

Per la notte di Halloween, Collisioni ha in serbo una festa irrinunciabile dal titolo La Paura Fa 90 di cui saranno protagonisti Marvin and Prezioso, un gruppo che ha dominato le classifiche dell’epoca d’oro dell’Italo Dance, dal successo planetario di Tell Me Why, Le Louvre e Let Me Stay, alla famosa versione di The Riddle con Gigi D’Agostino, fino al celebre remix del brano di Franco Battiato Voglio Vederti Danzare.

Ad animare la notte dei fantasmi e delle streghe ci penseranno in console anche i Tuttafuffa, Resident Dj del Circo, e le perfomance di ballo degli irresistibili ballerini sui Tacchi Dragonfly, con costumi e trucchi spaventosi degni dei migliori incubi cinematografici degli anni 80 e 90 per gli amanti del selfie horror.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre torneranno a trovarci per le tradizionali serate del venerdì tanti amici del circo, dai Nord Sud Ovest Band per la serata 883, ai Disco Inferno, ai Futura, alla Royal Band per l’anniversario della morte di Freddie Mercury.

Sabato 2 dicembre sarà la volta di un evento speciale: il Circo di Collisioni ospiterà infatti in concerto con la sua band per la sua unica data in Piemonte di Nitro nell’ambito dell’Outsider Winter Tour, uno dei protagonisti del rap italiano collocatosi nell’Olimpo dell’attuale scena Urban. Dopo aver collezionato dischi di platino con Suicidol e No Comment, nell’estate 2019 è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. Primo in classifica Fimi con GarbAge, il 7 aprile 2023 esce il suo album Outsider in cui le due anime rap e rock dell’artista sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano il viaggio di una crescita personale. Proprio oggi è uscito Too Late, il nuovo singolo col featuring di Madame, che anticipa il nuovo Winter Tour.

I biglietti per il concerto di Nitro saranno disponibili su Ticketone a partire da sabato 14 ottobre alle ore 14 al costo di 25 euro + diritti di prevendita del gestore esterno.