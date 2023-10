Cuneo: all'incontro con Pep Guardiola anche gli studenti dell' "Arimondi Eula"

Durante la mattinata Pep Guardiola, che è stato anche un grande giocatore di calcio, oltre che un allenatore vincente alla testa di compagini come Barcellona o Bayern Monaco, ha riflettuto sui valori dello sport. In particolare, ha spronato i giovani ad impegnarsi a coltivare il loro talento che se non è supportato dal lavoro resta fine a sé stesso. “Il talento non si sviluppa rimanendo su Instagram” – ha commentato. Guardiola ha poi evidenziato anche il valore della sconfitta. Un’affermazione sorprendente per un “vincente” come lui. “Le sconfitte vanno accettate, arrivare secondi – ad esempio in una grande competizione Champions League - non è un problema, è comunque un grande traguardo, da cui si può imparare molto”. A testimoniare le sue affermazioni, le immagini della finale persa, al termine della quale Guardiola non solo non si sfila la medaglia di secondo classificato, ma addirittura la bacia.