Alba Shuttle Badminton ha premiato i suoi 11 campioni regionali

Si è svolta ad Alba una splendida edizione del campionato regionale under e master. Hanno preso parte 40 giocatori provenienti dalle province di Torino ed Alessandria, che hanno dato spettacolo di gioco e fair play, nella palestra della Scuola Elementare M. Montessori di Alba.

L’Alba Shuttle ha premiato come campioni regionali 2023 gli albesi: Sofia Protto con ben tre titoli, Lucia Arione (due) e con un titolo Ferrero Sveva, Fornaciari Ilaria, Fava Leonardo, Parusso Edoardo, Grimaldi Francesco, Ferrero Nicoletta, Bossati Ezio, Cagnasso Federico e Molino Matteo.

L’organizzazione del club langarolo è stata perfetta, gestendo ottimamente le 11 ore di partite senza interruzione, e le meritate premiazioni dove c’è stata la gradita partecipazione del delegato allo sport del Comune di Alba Daniele Sobrero.

Hanno conquistato medaglie d’argento e di bronzo anche Roopak Leonardo, Favaro Antonella, Armellino Andrea, Giceva Maria, Capetta Gianluca, Frongia Matilde ,Ronco Pietro, Feciale Petra, Marengo Giulia, Ababei Sara, Maghinici Thomas, Vignola Francesco e Sorrenti Riccardo.

Il prossimo impegno per i giocatori under sarà il campionato italiano, di fine ottobre in programma a Milano, dove gli albesi cercheranno di confermarsi ai vertici del badminton italiano.