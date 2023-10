Cuneoginnastica, un oro e due bronzi a Biella

Domenica 8 ottobre a Biella si è disputata la seconda ed ultima prova regionale del campionato di Specialità Gold.

Tre le cuneesi in pedana a rappresentare i colori della Asd.Cuneoginnastica.

Ad aprire la gara è stata Adele Bramard nella fascia Allieve 2 (2012-2011). Reduce da un infortunio che l’ha tenuta ferma un mese, Adele non si è persa d’animo e con grinta e determinazione in quindici giorni ha ripreparato il programma. Simpatica e frizzante, al corpo libero conclude in quinta posizione. Alla palla chiude nona, ma consapevole e felice di essere riuscita a portare a termine un’esecuzione senza errori.

Arianna Caliman scende in pedana nella categoria J1. In costante crescita e alla prima esperienza in un campionato individuale Gold, non si lascia intimorire e mostra in campo tutto il suo valore. Due esercizi ricchi e complessi. Al cerchio porta a termine un’ottima esecuzione che le vale la medaglia d’oro di giornata. Qualche piccola sbavatura alla palla, ma chiude comunque con un buon 4 posto. Arianna conclude il campionato laureandosi vice campionessa regionale al cerchio e con il quarto posto alla palla, posizioni che le consentono l’accesso alla fase di Zona Tecnica con entrambi gli attrezzi.

Melisa Qira tra le J3 non riesce purtroppo ad esprimersi al meglio. La giuria apprezza comunque le sue qualità tecniche ed espressive. Per lei il podio è bronzo sia al cerchio che al nastro. Nella classifica di specialità Melisa è argento al cerchio e bronzo al nastro, risultati con i quali anche lei riesce ad ottenere il lasciapassare per la Zona Tecnica.

Siamo molto soddisfatte - commentano le tecniche - Queste atlete stanno crescendo e dimostrano gara dopo gara che stiamo lavorando nel verso giusto. Adesso l’obiettivo è la fase interregionale. Intanto sabato 14 e domenica 15 ottobre il settore ritmica sarà nuovamente impegnato in pedana con il campionato Gold Allieve e il settore Silver.