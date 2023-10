Ginnastica: Pace dell'ASD Relevè conquista il pass per la fase interregionale

Si è svolta a Biella la seconda prova del Campionato Regionale di Specialità Gold della FGI, la competizione individuale che vede impegnate le migliori ginnaste di Piemonte e Valle D'Aosta su uno o più (massimo 3) attrezzi.

A difendere i colori dell'ASD Relevè ben sei ginnaste, appartenenti alle categorie Senior (classe 2007) e Junior 3 (2008).

"Abbiamo scelto di partecipare a questo Campionato Gold perché crediamo nel valore delle nostre ragazze e nel lavoro che stiamo portando avanti. In queste due prove siamo cresciute dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista della gestione emotiva e della consapevolezza" - commenta il tecnico Brutti Daniela.

Strappato, con Annamaria Pace, quarta alla palla, il pass per la fase interregionale del prossimo 28-29 ottobre in Lombardia.

Si tratta di un risultato storico per l'ASD Relevè che mai si era spinta così avanti in una gara di questo livello' aggiunge la DT Marta Campanella. Ottimi anche gli altri risultati per la società revellese: Agú Sofia 6° posto alla palla, Guasti Maria 8° alle clavette, Sabena Bendetta 10° posto alle clavette, Viale Cecilia 12° posto alle clavette, Marchesin Angelica 7° alla palla.