Polisportiva P.A.S.S.O. di Cuneo: Danilo Di Vincenzo protagonista al velodromo di Forano

In terra laziale, domenica 8 ottobre, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di ciclismo paralimpico su pista e per la Polisportiva P.A.S.S.O. di Cuneo è sceso in pista l’atleta di Roata Chiusani Danilo Di Vincenzo, alla prima esperienza assoluta in un velodromo: “Sono stati 250 m tutti d’un fiato, ma è stata davvero una fantastica esperienza; il quarto posto ottenuto sia a cronometro e sia nell’inseguimento mi riempie d’orgoglio. Al termine di questa stagione desidero ringraziare il mio preparatore Francesco Chiappero, il reparto neurologico dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, la mia società sportiva, la mia compagna Victoria, Cicli Pepino e Chiapale, il mio fisioterapista Enrico e l’azienda dove lavoro, la Mgilab, che mi ha concesso le ferie per questo appuntamento".

La stagione agonistica sta volgendo al termine anche per il sodalizio del presidente Maurizio Tallone, ma i suoi atleti stanno già pensando al 2024, proprio come Di Vincenzo, sempre pronto a nuove sfide.