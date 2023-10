Rugby: esordio per il Cuneo Saluzzo Senior e U18 del Cuneo Pedona Rugby

Domenica 8 ottobre primo impegno stagionale per il Cuneo Saluzzo Senior contro il Cus Torino.

Il risultato finale di 32 - 59 per la compagine torinese forse è troppo severo per quanto visto in campo. Partita a due facce, un primo tempo dove il Cuneo Saluzzo ha faticato, anche complici alcuni errori ed imprecisioni, a tenere testa all'avversario che ( diciamolo) in alcuni suoi elementi è risultato essere di categoria superiore. Questo nonostante un pacchetto di mischia che si è rivelato superiore a quello avversario per tutto l'incontro. Nella seconda frazione di gioco il Cuneo Saluzzo è sceso in campo più agguerrito e con più determinazione. Complici i cambi in entrambe le formazioni, il solido pacchetto di mischia e una forma fisica che ha permesso ai biancoblù di terminare l'incontro in crescendo, pur non ribaltando il risultato ha permesso al Cuneo Saluzzo di chiudere il parziale del secondo tempo in vantaggio. All'unica meta realizzata nel primo parziale se ne sono aggiunte altre quattro portando così un punto alla classifica della formazione di Coach Sainato, Favilla e Lobos.Da sottolineare l'ottima prova di Pulvirenti che all'esordio è autore di una meta e risulta uno dei migliori in campo. Il calendario prevede subito il turno di riposo per il CPR, si riparte domenica 22 contro il Moncalieri in trasferta.

CUNEO SALUZZO SENIOR: Caporgno, Crispino, Grosso, Mariotti, Rinero, Giraudo, Sommacal ( CAP), Brignone, Giuliano, Favilla (V.CAP), Falco, Sciaccaluga, Tallone, Sibona, BrasherSubentrati: Nourani, Pulvirenti, Verra, Radosta, Primerano, De Simone, Mussida.

Mete: 2 Nourani, Sommacal, Favilla, Pulvirenti

trasformazioni: 2 Favilla

Punizioni: Favilla

Nella mattinata di domenica l'U18 del CPR ha affrontato i pari età del Monferrato sul campo di Asti. E' vero che non bisogna mai guardare al passato ma considerato il risultato dello scorso anno contro quella che è considerata la formazione più forte del girone, la sconfitta di quest'anno parla di grandi passi avanti e ben evidenti miglioramenti della formazione dei Coach Malavolti, Verra e Giuliano. La sconfitta subita per 38-3 parla di una partita dove per lunghi tratti il 15 capitanato da Di Gregorio ha tenuto testa alla formazione astigiana dimostrando di saper stare anche in partite difficili come queste.Il livello della prestazione e la punizione di Pilato hanno reso meno amaro un risultato dal quale si deve ripartire per proseguire lungo quella strada intrapresa per un costante miglioramento. Anche l'U18 la prossima domenica avrà il turno di riposo, ripartirà domenica 22 sul campo amico ( Madonna dell'Olmo) contro il San Mauro. Partita che si annuncia ostica e impegnativa, crocevia di un campionato ancora lungo ma molto intenso.Il CPR vi invita fin da ora al campo di Madonna dell'Olmo Domenica 22/10 alle ore 12.30.

CUNEO PEDONA RUGBY U18: Grigoras, Perda, Deutche, Pulvirenti, Bertora, Silvestro, Graglia, Bucci Martini, Pilato, Migliaccio, Di Gregorio, Dogliani, Giaccardi, Daquino.Subentrati: Olivero, Amateis, Armando, Orrù, Ristorto, Giordano, Reale.Punizione: Pilato

PRIMI IMPEGNI PER LE GIOVANILI DEL CUNEO PEDONA RUGBY

Nella giornata di Sabato 07/10 si sono svolti i primi impegni ufficiali delle squadre giovanili del Cuneo Pedona rugby. Grande successo per la Prima festa del Rugby dell'U12 presso i campi di Madonna dell'Olmo.Più di 80 atleti di 5 società differenti ( Cuneo, Volvera Giallo, Volvera Rosso, Valsusa, Rivoli) si sono affrontate in diverse partite da 12 minuti l'una. L'impegno e la voglia messi in campo dai giovanissimi atleti biancoblù non sono state ripagate da risultati non sempre positivi. I coach Sibona e Foschi possono essere pienamente soddisfatti per la qualità del gioco mostrato anche considerato l'innesto di cinque o sei nuovi elementi che non solo hanno dimostrato di essersi integrati completamente nel gruppo ma per diversi tratti di partita si sono dimostrati tra i migliori in campo. Nella prima sfida stagionale contro Moncalieri l'U14 del Cuneo Pedona Rugby di coach Sommacal e Parola pur perdendo 22 - 38 ha dimostrato un ottimo livello di gioco e una disciplina che ha permesso di tenere testa a una delle formazioni più forti di questo campionato.La formazione capitanata da Giordano è andata in meta ben 4 volte mettendo pressione per lunghi tratti di partita alla formazione torinese.Il prossimo appuntamento con l'U14 è per sabato prossimo 14/10 sempre a Madonna dell'Olmo alle 15.30 contro Alba. Il CPR vi aspetta numerosi per incitare i ragazzi di Coach Sommacal e Parola.

CUNEO PEDONA RUGBY U14: Merantes, Gozzoli, Casciano, Manassero, Diana, Pilato, Lippi, Giordano (CAP.), Rosso (V. CAP),Fantino,Serra, Massa, Ricci.Subentrati : Abello, barale, Bella, Boero,Kumar, EandiMete: Merantes, Gozzoli, Giordano, Serra.trasformazione: Pilato

Per la loro prima partita ufficiale i ragazzi dell'U16 sotto la bandiera del Fossano Rugby insieme ai ragazzi di Alba hanno giocato sul terreno Albese in quella che per loro è stata la prima partita a 15. Pur con le previste difficoltà dovute all'unione di tre formazioni differenti, i ragazzi hanno dimostrato di poter crescere e prendersi soddisfazioni in questa annata appena iniziata.Da sottolineare la proficua collaborazione tra il CPR e il Fossano Rugby a cui da quest'anno si è aggiunta la formazione Albese che permette a tutte le società di poter schierare una formazione per ogni categoria.