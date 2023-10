Sci di fondo: squadra di Coppa del mondo e team Milano-Cortina al lavoro sul ghiacciaio di Ramsau

Allenamento in ghiacciaio per la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo, convocata dal responsabile tecnico Markus Cramer nella località austriaca di Ramsau per il raduno cominciato nella giornata di martedì 11 ottobre, che si concluderà sabato 21 ottobre.

Presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella, accompagnati dai tecnici Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra. Il primo appuntamento sul circuito è fissato da venerdì 24 a domencia 26 novembre a Ruka, in Finlandia, con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera.

Insieme a loro sono presenti i componenti del team Milano-Cortina 2026 con Mikael Abram, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Riccardo Bernardi, Fabrizio Poli, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Martina Di Centa, Elisa Gallo, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri, Cristina Pittin e Sara Huetter con gli allenatori Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi e Stefano Zampieri.