Saluzzo: riapre lo sportello forestale del Parco del Monviso

Da martedì 17 ottobre riapre lo Sportello Forestale presso la sede del Parco del Monviso, in via Griselda 8 a Saluzzo. Il servizio è attivo nella giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 12 e si consiglia di prendere appuntamento al numero di telefono 011.4321008.

Presso lo Sportello è possibile ricevere gratuitamente informazioni e consulenze sulla normativa in materia di interventi silvicolturali, presentare le comunicazioni semplici per i tagli, inoltrare richieste di autorizzazione per interventi da eseguirsi all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle aree naturali protette gestite dall’Ente.