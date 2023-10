Volley maschile A3: Monge-Gerbaudo Savigliano pronto al debutto con Mirandola

L’attesa è finita. Il conto alla rovescia per il debutto stagionale del Monge-Gerbaudo Savigliano nella Serie A3 Credem Banca 2023/24 è ormai quasi scaduto.

Sabato alle ore 20.30, infatti, i biancoblu attendono al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore lo Stadium Mirandola, dando così il via ufficialmente alla loro terza avventura consecutiva nella terza serie nazionale.

L’avversario. A testare le ambizioni dei saviglianesi in questa stagione, sarà una compagine che sta vivendo quest’anno un percorso simile a quello vissuto dal Monge-Gerbaudo appena una stagione fa. Persi i playout la scorsa primavera contro i Diavoli Rosa di Brugherio, infatti, Mirandola ha ottenuto il diritto alla permanenza in Serie A3 grazie alla rinuncia di Aversa, godendo del ripescaggio già nel mese di maggio. La squadra è stata affidata a coach Marcello Mescoli e in estate sono state tante le novità all’interno del roster, con ben otto giocatori approdati in gialloblu, tra i quali anche l’ex Savigliano Andrea Nasari, arrivato in Emilia per aumentare l’esperienza del reparto schiacciatori. Insomma, una realtà rinnovata, anche nel logo societario, pronta a ritagliarsi uno spazio più importante nel campionato.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I cuneesi arrivano alla gara dopo una ricca pre-season, con tanti allenamenti congiunti, utili soprattutto per amalgamare un gruppo rinnovato, in particolar modo in alcuni reparti. Tra gli elementi di continuità, c’è capitan Francesco “Ciccio” Dutto, confermato tra i centrali, che è carico per il via: “Arriviamo alla prima di campionato carichi e in buone condizioni, per il momento (ride, ndr). La pre-season è stata importante, perché avevamo tanti volti nuovi nel roster ed era fondamentale avere modo di conoscersi e ingranare alcuni meccanismi di gioco che ci serviranno durante la stagione. A parte me e qualche altro compagno, siamo un gruppo giovane, quindi non potremo che migliorare durante l’anno. Mirandola? Sono forti e attrezzati, con un roster rinnovato e potenziato anche dall’arrivo di Andrea Nasari, che arriva da un’ottima annata con noi”.

I precedenti. Lo storico tra le due squadre dice Savigliano, ma si limita alla scorsa stagione. Le due compagini, infatti, si sono affrontate per la prima volta nel 2022/23 e per due volte l’incrocio sorrise ai piemontesi: 3-1 all’andata a Cavallermaggiore con tre set su quattro combattutissimi, 1-3 al ritorno nel Modenese. L’unico ex dell’incontro sarà proprio Andrea Nasari, grande protagonista della gara di andata nel 2022/23, quando fu top scorer del Monge-Gerbaudo con ben 20 punti.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato 14 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Mirandola sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Con la gara del PalaSanGiorgio si concluderà anche la campagna abbonamenti per le partite casalinghe stagionali della squadra di coach Lorenzo Simeon. Tre le formule previste: abbonamento intero (110 euro), family/special (85 euro) e ridotto (60 euro). L’abbonamento dà diritto all’ingresso al palazzetto per le 12 partite casalinghe di regular season e, novità delle ultime settimane, anche alle eventuali prime due partite di Coppa Italia e dei playoff di fine stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio.