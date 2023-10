Volley maschile A3, si parte: tutte le avversarie di Savigliano nel girone Bianco

Serie A3 Credem Banca

Le 13 formazioni del Girone Bianco

Negrini CTE Acqui Terme

La Negrini CTE è la prima squadra della Pallavolo La Bollente, società di volley maschile della città di Acqui Terme. Nata nel 2012, dopo tre stagioni in serie B nella stagione 2022/23 arriva lo storico traguardo della vittoria della Coppa Italia di serie B e della promozione in Serie A3. Un traguardo molto importante non solo per la società, ma per l’intera provincia. La Negrini CTE, guidata da coach Mauro Rizzo, è la squadra alessandrina di livello più alto. Per affrontare al meglio la categoria, con l’obiettivo finale di mantenerla anche negli anni a venire, è stato allestito un roster che prevede la conferma di buona parte dei giocatori della scorsa stagione, ai quali sono stati aggiunti rinforzi di esperienza e giovani promettenti. La società e l’amministrazione comunale hanno inoltre stretto un accordo di collaborazione con la città di Valenza che prevede l’utilizzo del Palazzetto dello Sport per le partite casalinghe, non avendo attualmente quello di Acqui Terme i requisiti richiesti. La Pallavolo La Bollente è pronta per affrontare al meglio e con tanto entusiasmo, per la prima volta nella sua storia, il campionato di Serie A Credem Banca.

Belluno Volley

È nel segno delle novità la terza stagione di fila sul palcoscenico di Serie A3 Credem Banca del Belluno Volley. Rispetto alla scorsa annata, infatti, sono cambiati ben nove elementi del roster: a partire dall’opposto e bomber, Fabio Bisi, chiamato a trascinare il gruppo con i suoi attacchi e il suo esempio. Non a caso, è stato eletto capitano. Novità pure nel reparto degli schiacciatori, arricchito dal polacco Bucko (un passato nella massima serie italiana, a Verona) e da un ventiduenne che ha fatto meraviglie con le nazionali giovanili, come Schiro, mentre l’italo-cubano Reyes, arrivato da Parma, salterà una parte di stagione a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel pre-campionato. Nuovo è anche il libero: Simone Orto, fresco di scudetto Under 19 a Ravenna, affiancato da Fraccaro, un ragazzo promosso dal vivaio. Al centro, invece, spiccano gli arrivi di Antonaci, dopo una brillante stagione a San Giustino, e di De Col, tornato a casa una volta chiusa l’esperienza a Macerata. Importante, inoltre, il capitolo delle conferme: a cominciare da Maccabruni, affiancato in regia dall’ex Montecchio, Ignacio Martinez. A proposito di Martinez, il fratello più giovane, Gonzalo, è pronto a obliterare la quinta stagione fra le Dolomiti, ma cambierà ruolo: da libero a schiacciatore. In tema di conferme hanno voce in capitolo pure i centrali Mozzato e Stufano. Guolla coprirà le spalle a Bisi. Al timone rimane coach Gian Luca Colussi, con Matteo De Cecco in qualità di vice.

Geetit Bologna

Conto alla rovescia al via della terza stagione in Serie A3 Credem Banca per la Geetit Pallavolo Bologna che, con un attento occhio al mercato ha allestito un roster competitivo, con lo scopo di regalare alla città di Bologna un gruppo di atleti giovani ma allo stesso tempo esperti della categoria, chiamati a migliorare il piazzamento della passata stagione e capaci di far stropicciare gli occhi ai bolognesi appassionati di volley. Partendo dall’ossatura principale, capitanata da coach Marco Marzola, il DS Piero Pedretti ha messo a punto una rosa competitiva in grado di dare filo da torcere agli avversari del girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, in partenza il prossimo 15 ottobre. Dopo il “sì” dello Staff tecnico, le conferme sono arrivate dal libero Davide Brunetti, chiamato nuovamente a difendere la seconda linea e desideroso di fare bene data la sfortunata disavventura che lo ha colpito nell’annata passata, dal martello modenese Marco Maletti, rivelazione della scorsa stagione, e dal giovane opposto bolognese Davide Donati. Per il resto del team, la storia è tutta da scrivere. Un gruppo quasi interamente rivoluzionato quello che si è presentato al raduno di agosto. Nella batteria degli schiacciatori, i felsinei hanno inserito Mauro Sacripanti, conosciuto nel volley ma anche nel beach volley, Leonardo Baciocco da Garlasco e Fabio Ronchi dal vivaio bolognese. In cabina di Regia la scelta è virata sul classe ‘96 Alessio Sitti da San Giustino e sul suo vice Francesco Minelli da schierare in diagonale con l’opposto lituano Listanskis, alla sua prima avventura in Italia. Completano il roster i tre centrali, Alessio Omaggi da Pineto, Lorenzo Giampietri da Garlasco e Samuele Aprile da Tuscania e, al fianco del già citato Brunetti, il giovane bolognese Michele Serenari, prodotto del vivaio rossoblù.

Gamma Chimica Brugherio

Gioventù e ambizione. La Gamma Chimica Brugherio è pronta alla sua quinta stagione in Serie A3 Credem Banca dove si presenterà, ancora una volta, con la rosa più giovane di tutto il campionato. Massivo l’investimento nel proprio settore giovanile: 13 su 15 sono atleti Diavoli Rosa. Si parte dalle riconferme: in cabina di regia il classe 2005 Selleri, come i suoi compagni Carpita, in posto 4, ed il libero Marini. Rivedremo inoltre ancora in maglia Gamma Chimica gli schiacciatori Ichino e Consonni. Graditi, anzi graditissimi i ritorni a casa, dopo le esperienze in A2, del centrale Compagnoni e dello schiacciatore Meschiari, ragazzi che con la maglia Diavoli hanno conquistato podi nazionali oltre alla vittoria della Del Monte® Junior League nel 2021, di cui Meschiari è stato anche l’MVP. Il benvenuto è invece tutto per Mellano, centrale, classe 2002, proveniente da Savigliano, e dell’opposto bulgaro Prespov, già conoscitore della Serie A italiana. Immancabili poi le promozioni dal mondo rosanero “young”. Ecco approdare in Serie A i 2005 Mancini e Viganò, che chiudono il reparto centrali, e i 2007 Chinello, Prada, Garello e Romano, rispettivamente opposto, palleggiatore e schiacciatori, con Garello fresco di titolo Europeo conquistato con la nazionale pre-juniores. A giostrate il tutto uno staff rinnovato che vede Delmati nel ruolo di primo allenatore, affiancato da due volti storici dei Diavoli Rosa, che dal campo sono passati alla panchina; Piazza è il vice Delmati, Frattini il team manager.

CUS Cagliari

Dopo la vittoria dei Play Off dello scorso anno, il CUS Cagliari è pronto per fare il suo esordio in Serie A3. Un progetto, quello rossoblù, che ha alle spalle uno dei settori giovanili più rigogliosi dell’isola e che vede questa stagione come un nuovo punto di partenza. Il roster di Coach Ammendola, confermato dopo la promozione, è stato rinnovato con alcuni innesti: sono arrivati gli schiacciatori Marinelli dalla OmiFer Palmi, Busch dal campionato polacco, Miselli da un college USA, il palleggiatore Kindgard, e il giovane centrale Ambrose dalla Cucine Lube Civitanova. Confermato il resto della rosa che, oltre a capitan Menicali, Calarco e Sartirani, vede lo zoccolo duro dei ragazzi sardi che hanno conquistato la promozione sul campo lo scorso anno: il palleggiatore Muccione, i liberi Vitali e Ammendola e lo schiacciatore Enna. A completare l’organico il giovane centrale Sanna, prodotto del settore giovanile della società universitaria. Una rosa profonda con il giusto mix di gioventù ed esperienza, che consentirà all’allenatore di fare sicuro affidamento sui 14 atleti che ha a disposizione e far divertire pubblico in sfide combattute e mozzafiato.

Moyashi Garlasco

Dopo aver disputato il primo turno dei Play Off nella scorsa stagione, la Moyashi Garlasco raggiunge il terzo anno in Serie A Credem Banca. Si prepara ad affrontare il campionato con una squadra completamente rinnovata: solo tre sono infatti le conferme in rosa. Dopo la brillante stagione che ha portato i “Garlacticos” ai Play Off, Leonardo Puliti si conferma capitano alla sua terza stagione in maglia neroverde. Insieme a lui rimangono neroverdi anche il libero Gabriele Calitri e il jolly Matteo Accorsi. Nomi di grande esperienza si aggiungono nella formazione della Presidente Silvia Strigazzi. Ad arricchire il reparto degli attaccanti arriva il portoghese Gustavo Cavalcanti, forte dell’esperienza recente in SuperLega a Verona. Con lui Alexander Chadtchyn e Nicolò Colella, entrambi alla prima esperienza in A3. Nuovo regista della squadra sarà Milan Peslac, con diverse esperienze in SuperLega nelle passate stagioni, affiancato da Matteo Pedroni, matricola della categoria, come secondo palleggiatore. Si aggiungono centimetri importanti al centro con gli innesti di Andrea Orlando Boscardini e Manuel Biasotto, direttamente dalla A2, e Lorenzo Tomassini, per la prima volta in A3. Punto di riferimento dell’attacco l’opposto italo-argentino Javier Martinez, anche lui in arrivo dalla Superlega (Cisterna), e Luis Vattovaz al secondo anno in A3. Guida tecnica della squadra sarà anche per quest’anno Vittorio Bertini, con l’assistant coach Federico Moro.

Gabbiano Mantova

Mantova, terra di giocatori e di allenatori, mancava dalla serie A dalla stagione 2010/ 11. Il volley mantovano aspettava questo momento dopo un paio di stagioni dove l’obiettivo è stato solo sfiorato sul campo. La Serie A3 arriva a tavolino per la Gabbiano Mantova, ma meritata per il lavoro svolto negli anni, nei quali pochissime sono state le sconfitte. Il lavoro di società, staff tecnico e squadra ha avuto il giusto premio, e ora si pensa solo a tornare protagonisti nel grande volley. C’è tanta curiosità per un torneo sconosciuto perché abbastanza nuovo e affrontato per la prima volta. Si parte con la giusta umiltà e un mix di giocatori esperti, che hanno dimostrato di poter affrontare la nuova categoria (Scaltriti, Zanini, Catellani, Miselli, Ferrari, Yordanov e il nuovo capitano Gola), la conferma di coach Simone Serafini e un gruppo di giovani di grande prospettiva (Depalma, Novello, Tauletta, Martinelli, Parolari, Sommavilla, Massafeli). Si riparte anche da una nuova casa, perché la Gabbiano Mantova affronterà le gare casalinghe del Girone Bianco al PalaSguaitzer di Mantova. L’obiettivo è conservare la categoria, magari senza soffrire troppo, anche se c’è la consapevolezza che, oliati i meccanismi di squadra e ambientandosi più in fretta possibile, ci si possa augurare di dare fastidio a tutte le formazioni.

Stadium Mirandola

“Consapevolezza e fame di vittoria”, queste le parole chiave per definire le linee guida della prossima stagione per il neocapitano Riccardo Rustichelli. Rivoluzione in casa Stadium dopo l’ultima stagione in Serie A3 Credem Banca: insieme alle riconferme che portano ai gialloblù anche un nuovo capitano, tanti i volti nuovi in grado di offrire spettacolo all’agguerrito pubblico del PalaSimoncelli. Un solo innesto al centro per portare centimetri nel reparto: ai prodotti del vivaio Scaglioni, Canossa e Rustichelli si aggiunge la new entry Federico Bombardi che sceglie Mirandola per il suo debutto in categoria. Continua a vestire maglia Stadium anche il confermatissimo Luca Capua, affiancato da Rossatti (ex WiMORE Parma), Nasari (Monge Gerbaudo Savigliano) e Scita (da SSD Sabaudia). Un ingresso per reparto anche tra liberi e palleggiatori: il vice-capitano Quartarone (al nono anno in Serie A) raggiunge il confermato Schincaglia, il giovane Alessandro Gozzi (da Modena Volley B) sarà invece compagno di reparto di Matteo Rustichelli. Un arrivo e un ritorno per gli opposti: Mirandola si affida a Daniele Albergati, quarto miglior marcatore nello scorso campionato di A3 (526 punti) e Alessandro Bevilacqua, che riabbraccia Mirandola dopo 3 stagioni lontano dai gialloblù.

Pallavolo Motta

Pallavolo Motta si ripresenta al campionato di Serie A3. Lo fa con voglia, determinazione e con una squadra pronta a lavorare per dimostrare il proprio valore. Il capitano dei Biancoverdi sarà Alberto Saibene, rientrato dopo l’anno a Belluno per la sua quinta stagione da leone. Tanti i ritorni, soprattutto i protagonisti della storica promozione in Serie A2 raggiunta due stagioni fa. È il caso dello schiacciatore Riccardo Mian, dei centrali Michele Luisetto e Alessandro Arienti, e poi della quarta banda Alberto Nardo. Nomi di spessore che hanno maturato esperienza nella serie superiore a cui si uniscono i nuovi giocatori: Matteo Bortolozzo da Prata, Riccardo Mazzon e Mattia Catone da Bergamo e Andrea Bulfon da Ortona. L’unica conferma è invece quella del libero Sebastiano Santi. In questa nuova Pallavolo Motta si parla però anche di sogni realizzati come quello di Samuele Lazzaro, secondo libero dal minivolley alla prima squadra, o di Matteo Mazzotti, che riesce nel proprio salto di qualità dalla Serie B alla Serie A3. A chiudere il roster il centrale Edoardo Murabito di scuola Treviso e Davide D’Annunzio dalle giovanili Vero Volley. Direttore d’orchestra Milo Zanardo che dopo aver preso la guida della panchina a stagione in corso nel 2022/23 e aver sfiorato l’impresa salvezza, si è guadagnato un’importante conferma.

Wimore Salsomaggiore Terme

Sarà una Wimore Salsomaggiore Terme profondamente rinnovata quella che si presenterà per la seconda stagione consecutiva ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. La squadra gialloblù, che, a causa dell’indisponibilità del PalaRaschi, da quest’anno giocherà le proprie partite casalinghe al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme, è stata affidata a coach Alberto Raho, che può già vantare una notevole esperienza, sotto molteplici vesti, sia in ambito internazionale che giovanile, e guiderà una rosa eterogenea composta da elementi navigati in categoria e tanti ragazzi esordienti. Ai confermati Beltrami, Bussolari, Ferraguti e Zecca, si aggiungono gli innesti del palleggiatore Giacomo Leoni, ormai un “veterano” della Serie A3 e che in passato ha calcato i campi della SuperLega tra le fila di Padova e Ravenna, dello schiacciatore olandese Rik Van Solkema, che si è messo in luce con la Gamma Chimica Brugherio dopo aver militato anche in Belgio e Repubblica Ceca, del figlio d’arte Marco Cantagalli, il quale abbandona il ruolo di libero ricoperto a Reggio Emilia in A2 per traslocare di nuovo in banda, del centrale Nicholas Bucciarelli, anche lui in arrivo dalla Conad Reggio Emilia, e del duo Riccardo Alberghini-Riccardo Riccò, entrambi provenienti dall’Anderlini in B. A completare il roster i ritorni di Boschi e Muroni, già protagonisti due anni fa tra i cadetti, e le promozioni in prima squadra dei due classe 2007, Conforti e Monica.

Personal Time San Donà di Piave

San Donà di Piave si appresta ad affrontare con entusiasmo il suo quinto anno consecutivo in Serie A3. A guidare la squadra ci sarà Daniele Moretti, alla sua prima esperienza da allenatore in categoria dopo una carriera tra Superlega e A2, coadiuvato dal secondo Alessandro Mamprin. Le conferme del neo capitano Bassanello, di Umek e Trevisiol, assieme ai giovani Parisi e Tuis, hanno certificato la volontà di costruire un roster competitivo mantenendo comunque un’ossatura importante. A loro si è aggiunto Stefano Giannotti, opposto di caratura nazionale che vanta cinque stagioni in SuperLega e altrettante in A2. Al palleggio il volto nuovo sarà Calogero Tulone, che lo scorso anno ha centrato l’accesso ai Play Off con l’Aurispa Libellula Lecce uscendo ai Quarti di Finale contro Tuscania. Da Ortona, dopo la promozione in A2, arriva Giuseppe Iorno, centrale con le qualità per rafforzare un reparto che, oltre a lui, vedrà il già citato Trevisiol e i giovani Guastamacchia, lo scorso anno alla DRL Belluno e Lazzarini. Tris di arrivi da Volley Treviso: si tratta delle bande Cunial, classe 2004 lo scorso anno in A2 alla HRK Motta di Livenza, e Favaro, 2003 alternatosi tra A2 e B ai Lupi Santa Croce nella passata stagione, ma anche del palleggiatore Lazzaron. Chiude il roster l’arrivo da Pallavolo Portogruaro del libero Paludet, 2003. L’obiettivo della società sarà accompagnare i ragazzi all’interno di un percorso pensato per aumentare il loro bagaglio tecnico e di esperienza in vista della prossima annata. Il miglioramento del gruppo, con i giocatori più esperti a fare da chioccia ai giovani dalle belle speranze, sarà la base per potersi togliere soddisfazioni importanti nel corso dell’anno.

Sarlux Sarroch

Sta per cominciare la prima stagione in Serie A3 Credem Banca per Sarroch. Un traguardo storico, battezzato dalla sponsorizzazione della Sarlux che, per la prima volta, sceglie di essere title sponsor di una squadra sportiva. I gialloblù arrivano a questo momento dopo un’annata perfetta, disegnata grazie a 28 vittorie su 28 gare disputate: tanti sogni e tante aspettative che non sarà facile mantenere. La Sarlux Sarroch si affida alla guida tecnica di Marco Franchi e alla classe di Marco Fabroni in palleggio (fresco vincitore del campionato di A3 con la maglia del Catania), rinnovando sei elementi del roster con gli arrivi dello schiacciatore polacco Ciupa, primo straniero in maglia Gialloblu, del centrale Fortes, del libero Giaffreda, degli attaccanti Beghelli e Agostini. A loro si aggiungono i riconfermati del blocco sardo: capitan Romoli, i centrali Pisu, Leccis e Cristiano, il libero Mocci, il palleggiatore Curridori, lo schiacciatore Sideri e l’ormai isolano d’adozione Ntotila, al suo terzo anno con la maglia del Sarroch. Attesi da un campionato complesso, come normale per una neopromossa, si punta a mantenere una categoria raggiunta con tanto lavoro e desiderata con forza.

Monge Gerbaudo Savigliano

Dopo la prima partecipazione della sua storia alla Serie A3 Credem Banca nel 2021/22, nel 2022/23 il Monge-Gerbaudo Savigliano ha scritto una pagina importante nel libro dei suoi 50 anni di vita, disputando una stagione indimenticabile. Guidati da coach Lorenzo Simeon, infatti, i biancobù hanno centrato uno storico accesso ai Quarti di Finale di Coppa Italia, seguito, a qualche mese di distanza, da un eccezionale quarto posto in Regular Season nel Girone Bianco, con annessa qualificazione per i Play Off promozione. Nell’annata ormai alle porte, la società ha optato per la continuità in panchina, confermando Simeon alla guida tecnica, coadiuvato da Matteo Brignone. Le principali novità, invece, hanno riguardato il rettangolo di gioco, tra addii e nuovi arrivi. Totalmente nuova la cabina di regia, affidata all’esperto Matteo Pistolesi e ad Andrea Carlevaris, che ha già assaporato la Serie A3 a Torino. Due novità anche a completare la diagonale, con l’approdo in Piemonte dei classe 2001 Luca Rossato e Kristian Turkaj. Due novità nel reparto schiacciatori, dove, al fianco dei confermati Andrea Galaverna e Damiano Calcagno, sono stati accolti Simone Brugiafreddo, già allenato in passato da Simeon, e l’olandese volante Auke Van de Kamp, reduce dall’avventura in Bundesliga con il Lunenburg. Restano pressoché intatti, invece, gli altri due reparti. Al centro, oltre a capitan Francesco Dutto e a Lorenzo Rainero, Savigliano ha scelto di puntare su Ambrogio Quaranta, 2003 proveniente dalla sempre fiorente “cantera”. Difesa e ricezione saranno, infine, sempre compito di Daniele Gallo e Paolo Rabbia, ormai volti storici a PalaSanGiorgio.