Alleanza Assicurazioni, 125 anni con 'Patto per la crescita sostenibile'

(Adnkronos) - Ritorno alle origini per Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, che ha scelto Genova, la città in cui è stata fondata nel 1898, per riunire consulenti e management di tutta Italia per celebrare insieme a oltre 10 mila persone il suo 125° anniversario. Alla convention annuale dal titolo 'Il nostro stile ci rende unici', che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone, Davide Passero, amministratore delegato della Compagnia, ha fatto il punto del percorso di sviluppo avviato nel 2015 con la sigla del 'Patto per la crescita sostenibile' e tracciato le linee guida per il prosieguo del ciclo industriale basato su qualità distributiva, data analytics, digitalizzazione, diversificazione (con focus protezione) e investimenti.

Pur in un contesto multi-crisi (pandemia, inflazione, tassi, etc) che ha notevolmente mutato lo scenario in cui era stata avviata, la strategia del 'Patto per la crescita sostenibile' - che ha puntato sull’innalzamento delle competenze consulenziali, con investimenti in formazione della Rete (1 milione di ore di formazione erogate ogni anno), tecnologia e innovazione della gamma di offerta - ha permesso ad Alleanza di registrare in 7 anni una crescita costante nella raccolta premi totale (+39%) facendole scalare ben 5 posizioni tra le compagnie Vita italiane: è passata dalla 9° alla 4° posizione. Nel 2022 la raccolta premi totale si è attestata a 6,3 mld di euro pur in un mercato in calo (-7,2%). Anche la nuova produzione si conferma sui livelli dell’anno precedente: nel 2022 ha superato i 3 mld di euro nonostante un mercato in forte contrazione (-14%). La raccolta netta è stata positiva attestandosi a 1,31 mld di euro (vs un mercato in forte calo -48%).

Anche nel primo semestre 2023 Alleanza ha confermato il trend di crescita con una Raccolta Premi Totale di oltre 3,2 mld di euro, in crescita dell’1,8% rispetto a un mercato in calo (-2,2%), con la nuova produzione superiore a 1,6 mld di euro e una raccolta netta positiva a 297 mln di euro. Alleanza Assicurazioni ha oggi un indice di solvibilità tra i più alti del mercato con il Solvency II pari a 291%.

Giancarlo Fancel, country manager e amministratore delegato di Generali Italia ha dichiarato: “In 125 anni Alleanza e la sua Rete hanno contribuito a scrivere la storia del settore assicurativo. Un percorso importante di continua innovazione, affrontando scenari sfidanti con proattività e agilità e superandoli con successo. Anche quest’anno Alleanza si è distinta raggiungendo obiettivi importanti sia nella produzione, sia nella raccolta, pur in un contesto molto complesso, generando valore per tutto il Gruppo Generali in Italia. La passione che ho toccato con mano anche oggi, qui insieme ai nostri consulenti, sono convinto darà un’ulteriore spinta al percorso di Alleanza per essere sempre al fianco delle famiglie in tutti i momenti rilevanti della vita”.

Davide Passero, ceo di Alleanza Assicurazioni e country chief marketing & product officer di Generali Italia ha dichiarato: “E’ un ritorno alle origini a Genova, la città dove la nostra compagnia è stata fondata nel 1898, un luogo iconico e simbolico per i 125 anni di Alleanza: qui sette anni fa abbiamo siglato il patto per la crescita sostenibile che, nonostante le numerose sfide che il contesto ci ha posto, ci ha portato oggi a raggiungere risultati record e centrando tutti gli obiettivi. Abbiamo puntato sullo sviluppo della protezione e degli investimenti, sulla spinta alla digitalizzazione, sulla diversificazione del business e sulla qualità distributiva. Oggi vogliamo fare un ulteriore salto: abbiamo l’ambizione di diventare una Data driven company, utilizzando i dati per rispondere al meglio alle nuove esigenze dei clienti. Lo vogliamo fare con il nostro stile unico, per fare bene impresa e generare un impatto positivo sulla società, creando anche stabile occupazione: negli ultimi 5 anni abbiamo assunto oltre 1.300 persone”.

Per garantire una sempre migliore customer experience ai propri consulenti e clienti con soluzioni innovative e personalizzate oggi Alleanza mira a diventare una Data driven company attraverso un percorso basato su: digitalizzazione primo network 100% digitalizzato in Europa, e con oltre il 90% delle polizze emesse full digital, ha avviato il progetto 'Data enterprise intelligence', ovvero la creazione di un data lake con l’obiettivo di sviluppare innovativi modelli di analisi avanzata per rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti; qualificazione professionale: ogni anno vengono erogate più di 1 milione di ore di formazione; oggi oltre 2.600 consulenti (circa un terzo del totale) hanno ottenuto la qualifica di consulente finanziario; diversificazione del business con focus sulla Protection: forte delle sue competenze distintive in ambito protezione, vita, salute e casa, Alleanza ha proseguito la sua crescita in questo settore quadruplicando in 7 anni la Raccolta Totale Protezione, che nel 2022 ha superato i 350 mln di euro (+70 mln di euro rispetto all’anno precedente).

Nel corso della convention è stato anche lanciato 'Valore 125 celebration', una soluzione assicurativa di investimento che ha l’obiettivo di un rendimento atteso per il cliente del 3% nei primi 2 anni, grazie alla storica gestione separata di Alleanza, Fondo 'Euro San Giorgio'. Prosegue il 'Piano nazionale di educazione finanziaria e assicurativa' di Alleanza per diffondere la cultura finanziaria e assicurativa alla comunità. Alleanza Assicurazioni è impegnata sul fronte di una mission che la vede da anni protagonista: quella di accrescere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, un importante ruolo sociale in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu al 2030.

Alleanza ha avviato dal 2020 un “Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”, articolato in seminari gratuiti che in questi anni hanno registrato oltre 300 mila partecipanti a più di 3.500 eventi, suddivisi tra 'Protection day', 'Investment day' e 'Previdenza day'. L’impegno degli eventi sul territorio è stato amplificato con un piano editoriale social, radio e rubriche ad hoc raggiungendo oltre 80 milioni di contatti.

Anche quest’anno la Compagnia aderisce al 'Mese dell’educazione finanziaria', organizzato dal Comitato di educazione finanziaria e sostenuto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy - attraverso una serie di appuntamenti che culmineranno il 25 ottobre a Roma con la presentazione dell'Edufin index, la seconda edizione dell’Osservatorio di Alleanza Assicurazioni e Fondazione Mario Gasbarri, in collaborazione con SDA Bocconi, sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.