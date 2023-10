A Farigliano l'albero dei gatti rossi omaggia il paese e la vita

Un omaggio all'animale che da sempre caratterizza il paese di Farigliano e i suoi abitanti, il gatto rosso, o meglio, il 'gat ross', ma soprattutto una rappresentazione della vita.

Ecco il messaggio che vuole trasmettere l'albeto dei gatti rossi che da alcuni giorni f possibile ammirare nella piazza di fronte alla chiesa parrocchiale.

A donarlo è stato un fariglianese, il signor Felice: l'albero, composto da una struttura in ferro ed è sormontato da tanti gatti rossi che saltano da un ramo all'altro.

A spiegare il significato dell'opera è stato proprio il signor Felice che lo ha raccontato al sindaco Ivano Airaldi: "Il gatto è un animale che per natura è abituato a stare in equilibrio, balzando da un ramo all'altro, cercando di non cadere. E così siamo noi nella nostra vita quando dobbiamo affrontare situazioni difficili o complicate, esattamente come il gatto cerchiamo di mantenere l'equilibrio e proprio come, lui dobbiamo saper anche cadere e rialzarci. Ringraziamo di cuore Felice per questo bel dono".

L'albero si può ammirare al centro della piazza che è stata recentemente rinnovata.