Mondovì: a parco Europa si inaugura l'area gioco "Bimbingamba"

Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova area giochi "Bimbingamba" a Mondovì, realizzata all'interno di parco Europa.

Uno spazio aperto e sicuro che funga da punto di ritrovo per le famiglie con bambini di età 0-6 anni, ma anche un luogo per realizzare iniziative ed eventi legati al tema dell’alimentazione e del movimento.

Con questo spirito è stato concepito il nuovo parco “Bimbingamba”, parte del progetto presentato dal Comune di Mondovì e finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino in seno alla terza fase di Bimbingamba ZeroSei (leggi qui).

"Si tratta di un'area - aveva anticipato negli scorsi mesi l'assessore alle Politiche Sociali, Francesca Botto - immaginata per garantire ai più piccoli di divertirsi in sicurezza e imparando. Infatti, i giochi saranno strutturati in modo tale da aiutare i bimbi, ed i genitori, a comprendere l'importanza della corretta alimentazione".

Nel parco “Bimbingamba”, che sarà inaugurato lunedì 16 ottobre, dunque, si potranno trovare diverse attrezzature individuate grazie alla collaborazione con i medici dell’ASL per offrire ad ogni fascia di età interessata dal progetto, il giusto movimento: una piramide di corda (il grappolo d’uva) per sviluppare la capacità motoria di arrampicata utilizzando tutta la muscolatura del corpo; alcuni pali di equilibrio (le fragole) per migliorare il senso dell’equilibrio aiutandosi con una corda tesa sopra i pali stessi; una supernova (il disco di anguria) ovvero un disco rotante su cui i bimbi sperimenteranno l’equilibrio e la forza centrifuga; un’altalena fiore (la zucchina) che potrà essere utilizzata nel modo tradizionale ma anche appoggiando la pancia, avendo una seduta molto versatile; una trave di equilibrio (la carota) sulla quale si potrò sperimentare l’equilibrio.