Alba, i vincitori della Grande Rassegna di bovini di sottorazza albese della Coscia [FOTO]

La centenaria Rassegna di Bovini di sottorazza albese della coscia si è tenuta ad Alba nella giornata di ieri, 12 ottobre 2023, sotto la tettoia di piazza Prunotto.

Organizzata dal Comune di Alba nell’ambito della 93ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Regione Piemonte, è stata inaugurata alla presenza degli allevatori, delle autorità istituzionali e degli sponsor.

Anche quest’anno la rassegna ha visto la partecipazione degli studenti della Scuola Enologica “Umberto I” e in particolar modo delle classi terze, che hanno incontrato gli allevatori per approfondire con loro alcuni aspetti zootecnici.

I capi sono stati attentamente controllati dal Servizio veterinario dell’ASL CN2 e selezionati dalla giuria che ha decretato i vincitori della storica rassegna nelle diverse categorie: Vitelloni della coscia interi, Vitelle della coscia, Vitelli Castrati, Manzi da 2 a 6 denti, Manze da 2 a 6 denti, Vacca grassa da macello, Bue grasso da macello oltre i 6 denti, Meticci: Vitelloni interi e Vitelle.

A consegnare le gualdrappe, le coppe, i diplomi ed i premi in denaro ai vincitori: il sindaco di Alba Carlo Bo, il Presidente del Consiglio comunale, il Consigliere delegato all’Agricoltura, agli assessori e consiglieri. Molte le autorità in rappresentanza della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e delle associazioni di categoria.

Commenta il sindaco di Alba Carlo Bo: «Ringrazio i tanti allevatori che sono qui presenti e le autorità intervenute. Questa longeva rassegna valorizza da un centinaio di anni il nostro “oro rosso”, la carne pregiata e le eccellenze dei migliori allevamenti. Un ringraziamento speciale va a Piero Oberto poiché organizza da ben 43 anni, senza interruzione, questo straordinario evento. Invito tutti a comprare la carne albese, per sostenere gli allevatori che, in questi anni, stanno resistendo con tenacia alle troppe difficoltà dovute al marcato aumento dei costi. Scegliendo l’”albese” sosteniamo tutta la filiera, dagli agricoltori ai macellai, che con sapienza ci consentono di gustare questo prodotto al meglio. Ringrazio infine i dipendenti comunali e la Dirigente del servizio veterinario dell’ASL Iride Bertone che ha vigilato sul rispetto delle nuove e stringenti normative sanitarie».

Il consigliere delegato all’Agricoltura Mario Sandri dice: «Questa edizione ha visto un numero ridotto di capi rispetto alla scorsa, dovendo far fronte, pochi giorni prima della Fiera, agli adempimenti dettati dalle recenti normative sanitarie. Per un momento abbiamo pensato di non riuscire a restare nei tempi, ma poi abbiamo pensato che una manifestazione che Gazzetta d’Alba annunciava addirittura nel 1922, avrebbe dovuto meritare il massimo del nostro impegno, non si doveva interrompere la tradizione. Dobbiamo incentivare una giusta alimentazione e dobbiamo essere fieri della nostra zootecnia di cui la Rassegna albese è una grande vetrina. Abbiamo progetti per valorizzare in particolar modo la carne cruda albese sulle nostre tavole e nei piatti dei migliori ristoranti».

I vincitori nelle diverse categorie sono stati i seguenti:

Vitelloni della coscia interi:

1° classificato – Az. Agricola Chiola Pier Luigi

2° classificato – Az. Agricola Cascina Noce di Borio Debora

3° classificato – Az. Agricola Canale Fratelli

4° classificato – Az. Agricola Canale Fratelli

5° classificato – Az. Agricola Rocca Sergio

6° classificato – Az. Agricola Cascina Noce di Borio Debora

Vitelle della coscia:

1° classificato – Az. Agricola Abrate Paolo

2° classificato – Az. Agricola Canale Fratelli

3° classificato – Az. Agricola Abrate Paolo

4° classificato – Az. Agricola Fasenda

Vitelli Castrati:

1° classificato – Az. Agricola Abrate Paolo

2° classificato – Az. Agricola Borio Debora

3° classificato – Az. Agricola Fasenda

4° classificato – Az. Agricola Rocca Sergio

Manzi da 2 a 6 denti:

1° classificato – Az. Agricola Migliore Andrea

2° classificato – Az. Agricola Remondino Giovanni

3° classificato – Az. Agricola Remondino Giovanni

4° classificato – Az. Agricola Ferrero

5° classificato – Az. Agricola Rocca Sergio

Manze da 2 a 6 denti:

1° classificato – Az. Agricola Canale Fratelli

2° classificato – Az. Agricola Chiola Denny

3° classificato – Az. Agricola Giraudo Mauro

Vacca grassa da macello:

1° classificato – Az. Agricola Giraudo Mauro

2° classificato – Az. Agricola Dadone Franco

3° classificato – Az. Agricola Borghese Giovanni

4° classificato – Az. Agricola Giraudo Mauro

5° classificato – Az. Agricola Borghese Giovanni

Bue grasso da macello oltre i 6 denti:

1° classificato – Az. Agricola Migliore Andrea

2° classificato – Az. Agricola Rocca Sergio

Meticci – Vitelloni interi:

1° classificato – Az. Agricola Ferrero

2° classificato – Az. Agricola Canale Fratelli

3° classificato – Az. Agricola Asteggiano Giancarlo

4° classificato – Az. Agricola Rocca Sergio

Meticci – Vitelle meticce:

1° classificato – Az. Agricola Luciano Ombretta

2° classificato – Az. Agricola Paolo Abrate

3° classificato – Az. Agricola Fasenda