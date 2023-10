Alla scoperta delle potenzialità del legno per il mondo delle costruzioni

La Sezione Legno e Arredo di Confindustria Cuneo e Ance Cuneo organizzano un momento divulgativo e di confronto sulle novità progettuali e tecniche legate ai moderni sistemi costruttivi in legno.

L’evento, che si terrà mercoledì 18 ottobre alle 15.30 nella sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, è organizzato in collaborazione con gli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti della provincia di Cuneo, con il patrocinio di Federlegno Arredo e con il sostegno di Cluster Legno.

Ad aprire i lavori sarà Mariella Bono, presidente della Sezione Legno Arredo Confindustria Cuneo, la quale riassume così le ragioni del convegno: "Ci è parso doveroso organizzare insieme ad Ance Cuneo un momento di confronto sul tema delle costruzioni in legno, perché si tratta di una soluzione che trova sempre più applicazione in campo edile. Se in Italia tale modalità risulta relativamente nuova, all’estero è diffusa da più tempo e sta fornendo riscontri decisamente positivi. D’altronde, il legno è un materiale che presenta innumerevoli vantaggi, è sostenibile ed ha caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Per questi motivi pensiamo che per chi opera nel settore delle costruzioni possa trarre dal nostro convegno informazioni utili per valutare l’utilizzo del legno come materiale costruttivo. Ma non solo loro: abbiamo voluto coinvolgere anche architetti e ingegneri, perché rappresentano una componente strategica della filiera, quella a cui spetta la parte progettuale”.

Lo stato dell’arte del mercato dell’edilizia in legno e i suoi possibili sviluppi sarà al centro dell’intervento di Marco Luchetti, responsabile di Assolegno di FederlegnoArredo; mentre Guido Callegari, professore del Dipartimento Architettura e Design del Politecnico di Torino, toccherà il tema dell’innovazione e sostenibilità nell’architettura, alla ricerca di un equilibrio tra ambiente e costruzione. A seguire Daniele Rangone, co-founder Studio Settanta7, presenterà tre casi studio che riguardando realizzazioni in legno. A chiudere gli interventi, coordinati da Davide Ponso, direttore di Ance Cuneo, sarà la tavola rotonda con alcune aziende leader della provincia di Cuneo nel settore delle costruzioni in legno: Marco Alberani, amministratore delegato Ilma; Giuliano Gariglio, direttore tecnico

Mozzone Building Systems srl ed Enrico Petronio, direttore tecnico Barra&Barra srl. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano.

“Il legno è un materiale moderno nel suo essere antico, altamente performante da diversi punti di vista e che oggi merita di essere preso in considerazione per determinate scelte costruttive – commenta Gazzano –. Abbiamo scelto di organizzare questo convegno in sinergia con Confindustria Cuneo anche perché le costruzioni in legno consentono di spostare la produzione dal cantiere all'officina e all'industria, permettendo di velocizzare i tempi e ridurre i costi di manodopera. Quello del legno è un settore che può essere di grande interesse anche per i costruttori edili, ai quali, attraverso questo incontro, cercheremo di fornire una serie di indicazioni utili per comprenderne appieno le potenzialità”.

Per iscriversi all’evento, gratuito e rivolto alle aziende associate, ai professionisti e agli operatori del settore legno: www.confindustriacuneo.it/calendario.