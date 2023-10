Bra, effettuato il censimento campanario delle chiese Sant'Andrea e Sant'Antonino

Il gruppo opera in collaborazione con le diocesi di Torino, Saluzzo, Ivrea e Mondovì e negli ultimi anni sta portando avanti un progetto riguardante il censimento di tutti i concerti campanari della zona annotando per ogni campanile il numero di campane, le iscrizioni, le dediche presenti sui bronzi, le note e le suonate tradizionali del territorio.

Nel campanile di Sant'Andrea, visibile sul retro della chiesa, è presente un concerto di tre campane in scala di Si maggiore. Il campanone è stato fuso nel 1819 dalla fonderia Vallino e reca impresso sul bronzo il nome del priore teologo don Amerano che si occupò di rifondere il bronzo probabilmente in seguito alla rottura del precedente.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre i membri del gruppo si sono recati a Sant'Antonino nella centralissima via Vittorio Emanuele. Il campanile in mattoni, restaurato di recente, è caratterizzato dalla presenza di scale in ferro che conducono direttamente in cella campanaria. Le tre campane sono ancora suonate con l'antico sistema delle funi, uno dei pochi sopravvissuti in città.

Il campanone, nota Fa, è dedicato a Sant'Antonino ed è stato fuso dalla fonderia Vallino nel 1854 su interessamento di don Peyrani. La campana media è dedicata al Sacro Cuore e a Maria Ausiliatrice mentre la piccola a San Giuseppe e ai Santi Anna e Gioacchino. queste ultime sono state fuse nel 1891 sempre dalla fonderia Vallino e suonano le note si bemolle e re bemolle.