Cuneo, oggi pomeriggio nel "Villaggio del Castagno" di piazza Europa un convegno sulle linee forestali

Il Villaggio del Castagno in piazza Europa a Cuneo ospita oggi, venerdì 13 ottobre alle ore 15, una convegno sulle filiere forestali, con protagonisti due progetti che partono proprio dal Cuneese e dal Piemonte per essere modello in Italia e in Europa.

Entrambi sono finanziati dal PSR e vedono Uncem attiva su comunicazione e coordinamento delle attività con gli Enti locali.

Il primo progetto riguarda le imprese e la nascita di un Cluster - in particolare con Confindustria, Confartigianato e altre organizzazioni datoriali, ma anche il MIAC, capofila - di aziende. Già insieme nell'area cuneese, questo cluster può evolversi in un Cluster regionale, sul modello di quello del Friuli Venezia Giulia, per essere poi parte del Cluster Foresta Legno nazionale, nato a luglio 2023 a Roma, benedetto dal MASAF, che vede all'interno anche Uncem.

Il secondo progetto che sarà sul piedistallo in piazza Europa oggi è dedicato alle filiere del castagno e vede il Centro regionale di Castanicoltura di Chiusa Pesio - eccellenza nazionale ed europea, punto avanzato anche della relazione 'metromontana' di Cuneo - guidare un percorso per dire cosa sono e saranno i nostri castagneti, 200 mila ettari di Piemonte. In gran parte abbandonati, possono ricevere interventi di profonda trasformazione, a vantaggio dei proprietari, del territorio e del valore del prodotto, legno e frutto. Castagneti che, rigenerati, esprimono nuovi ed efficaci servizi ecosistemici-ambientali, dal forest bathing all'assorbimento di CO2.

I due progetti - che la Regione ha finanziato con la misura 16 di cooperazione forestale - sono virtuosi percorsi di relazione e interazione tra soggetti diversi. Si leggono congiunti. Sono perfettamente in linea con Testo unico forestale nazionale e Strategia forestale, ma anche con l'articolo del Decreto Made in Italy sulle filiere 100% italiane del legno e con la nuova legge regionale in materia forestale, tutta da attuare.