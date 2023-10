Tragedia al palazzetto dello sport di Barge, 66enne muore durante una partita di tennistavolo

Mauro Marazzato di Moncalieri è deceduto ieri sera, giovedì 12 ottobre, dopo un malore improvviso che lo ha colto mentre stava giocando a tennistavolo nel palazzetto dello sport di Barge dove si stavano giocando i Campionati regionale di categoria serie D3 della Federazione italiana tennistavolo.

L’uomo, 66 anni, si recava spesso nel paese dell’Infernotto per disputare partite a ping pong con la sua squadra, negli impianti sportivi di via Azienda Moschetti.

Da sempre appassionato di tennistavolo, 41 anni fa era stato uno dei soci fondatori del Tennistavolo Gasp Moncalieri con il presidente Alberto Selmi e Gianluigi Dossetto, dove ha giocato come atleta fino al 2005.

Aveva dovuto lasciare le gare da professionista 18 anni fa per motivi di lavoro, faceva il gommista, e non aveva più tempo per allenarsi, ma dopo la pensione era tornato recentemente a competere nel club della Gasp.

“Ieri sera mentre stava giocando una partita di campionato - ricorda Nicola Zardi, presidente della squadra Tennistavolo di Barge - l’uomo ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra.

Siamo subito intervenuti per cercare di rianimarlo con il defibrillatore mentre attendevamo i soccorsi del 118.

È arrivata la Croce Rossa di Barge con i medici della squadra del soccorso avanzato che hanno tentato di rianimarlo per più di un’ora – afferma Zardi - ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare”.

Il giocatore viene ricordato dal presidente del club di Moncalieri Alberto Selmi come: “Se n’è andato uno dei migliori. Un caro amico e una brava persona, con cui si stava bene in compagnia. Era sempre disponibile, quando c’era bisogno di una mano e si sapeva di poter contare su di lui”.

Il presidente della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli e il Consiglio Federale si stringono alla famiglia e sono vicini alla moglie Daniela e ai figli Alberto e Alessandro ai quali porgono le più sentite condoglianze da parte della Fitet.