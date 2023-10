Banca Territori del Monviso tra gli istituti di credito più sicuri d’Italia

Cinque stelle di solidità, il massimo che si possa raggiungere, con un punteggio di ben 305,1, questo il risultato ottenuto da Banca Territori del Monviso dalle analisi della prestigiosa rivista di settore “Altroconsumo Investi”.

Per arrivare a formulare questi giudizi, Altroconsumo, nota associazione che si occupa della tutela dell’informazione dei consumatori, raccoglie e valuta il Cet1 Ratio e il Total Capital Ratio di ogni banca, espressi in percentuale. Entrambi gli indicatori, insieme al Texas Ratio e alla trasparenza delle informazioni condivise con i propri stakeholder, concorrono alla definizione del rating e dei punteggi assegnati alle singole banche.

“Da dieci anni molteplici riviste di settore assegnano a BTM-Banca Territori del Monviso (già Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura) il massimo punteggio per solidità – ha dichiarato il Direttore Generale Luca Murazzano – questo risultato è frutto dell’impegno assunto con i nostri Soci e Clienti che ci affidano i propri risparmi”.

BTM è in costante crescita, sia nelle masse amministrate che sfiorano i 2 miliardi di euro, sia come numero di Soci, clienti e presenza territoriale: “Sono più di 9.500 i Soci che hanno deciso di entrare a far parte del movimento del Credito Cooperativo attraverso la nostra Banca - conclude il Direttore Murazzano -. Il prossimo 6 novembre inaugureremo l’apertura di una nuova, moderna, filiale a Collegno. BTM rafforza così la propria presenza fisica sul territorio, in controtendenza rispetto al sistema bancario nazionale ma in coerenza con lo spirito di servizio e il sostegno alle Comunità locali che da sempre caratterizza il credito cooperativo”.

Banca BTM festeggia 70 anni di storia con oltre 9.500 soci e 25.500 clienti in costante espansione, opera con più di 120 dipendenti e 20 filiali nelle province di Cuneo e Torino.