Lista Cirio, fa capolino l’ex senatore forzista Marco Perosino

L’attesa ufficializzazione della ricandidatura di Alberto Cirio alla guida del centrodestra in Regione ancora non c’è stata, tuttavia la “sua” lista da settimane fa parlare di sé.

Una situazione quasi surreale determinatasi perché c’è stato chi, come Marco Gallo, sindaco di Busca, presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Asl Cn1 ed esponente di Azione, ha bruciato tutti sul tempo tappezzando di manifesti la provincia.

In questo momento la “lista del presidente” risulta essere la maggiormente “attenzionata” (per usare un termine improprio ma che rende l’idea) anche perché mentre le coalizioni e le formazioni dei rispettivi partiti sono ancora in alto mare sia a destra che a sinistra.

Per questo, ogni giorno che passa, si arricchisce di nuove indiscrezioni.

Ultimamente sta circolando la voce di una possibile candidatura – sempre in questa squadra a fianco di Gallo e (forse) di Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco – dell’ex senatore e sindaco di Priocca d’Alba Marco Perosino.

L’interessato, da noi interpellato, si è limitato ad un laconico commento: “Se il presidente me lo chiedesse non potrei dirgli di no”.

Vedremo se Cirio, che ha bisogno di un candidato di stretta fiducia sull’area albese, sua roccaforte elettorale, glielo chiederà.

Certo è che in questa fase le energie della componente moderata del centrodestra – grazie all’asse Cirio-Costa – si stanno indirizzando tutte su questa lista col rischio di cannibalizzare Forza Italia.

Il coordinatore provinciale Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, tra una sagra e l’altra di paese, nomina commissari, come da promessa fatta al presidente nazionale Antonio Tajani e al coordinatore piemontese, il ministro Paolo Zangrillo ed è giunto a quota 200.

La lista azzurra – secondo gli osservatori - rischia di essere la più penalizzata dalla presenza della formazione civica alla quale il presidente in pectore sembra indirizzare le sue maggiori attenzioni.

Il nome di peso, oltre al capolista Graglia, di cui si vocifera come possibile candidato nella lista cuneese di Forza Italia è quello di Massimo Antoniotti, attuale consigliere provinciale e per qualche mese presidente della Provincia nella fase di passaggio tra Federico Borgna e Luca Robaldo.

Antoniotti è stato l’uomo che ha svolto il ruolo di ufficiale di collegamento con Cirio quando si trattava di stabilire se votare o meno a favore del programma di Robaldo.

Assenso che – come noto – è arrivato puntualmente e convintamente.