A Saluzzo ha aperto Nina's Homework, doposcuola moderno e funzionale

Nina's Homework situato nel primo centro storico di Saluzzo, in Via Maghelona 10‚ si occupa di servizi post scolastici partendo dal ritiro dei bambini a scuola, con a seguire il servizio mensa, l’aiuto nei compiti, le ripetizioni e varie attività di svago per bambini dai sei anni in su.

Ci sarà inoltre la possibilità, in vista di verifiche o interrogazioni importanti, di essere seguiti singolarmente per un maggiore apprendimento.

II servizio è attivo durante tutto l'anno scolastico e proseguirà nelle vacanze (es natalizie, estive, ecc) includendo occupazioni diverse dallo studio, le quali saranno organizzate nel corso dei mesi.

Il personale qualificato si prenderà cura dei bambini accompagnandoli nella crescita intellettuale e personale.

Il servizio mensa prevede cibo selezionato e certificato.

Virginia, la titolare, ha voluto fin da subito proporre un livello di servizio alto, già a partire dal locale, che si presenta ben curato: il progetto, i colori e luci si ispirano alla Cappella del Barolo situata nelle Langhe meta gettonata per il suo paesaggio da cartolina.