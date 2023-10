Albaland accoglie più di 100 ragazzi dei Centri di riabilitazione albesi

Martedì 10 ottobre durante la 93a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è stato un'occasione speciale per più di cento giovani ospiti dei Centri Riabilitazione Albesi grazie all'ospitalità presso Albaland, il rinomato luna park che può vantare il titolo di più grande della provincia di Cuneo. Questa iniziativa ha catturato l'attenzione dei media e della comunità locale. Nel corso della giornata, i ragazzi hanno potuto immergersi in un pomeriggio di festa e divertimento, circondati da giochi e giostre. L'evento ha incluso una serie di attività coinvolgenti ed è terminato con la merenda che ha deliziato i giovani ospiti creando ricordi indelebili di questa giornata.

Un'opportunità unica per questi ragazzi e ragazze di godere di una giornata al luna park più grande della provincia di Cuneo, un evento che ha dimostrato la generosità degli organizzatori Marro Jarno, Divier Cristiani e Patrick Bolognesi. e l'apertura della comunità locale verso coloro che hanno bisogno di cure.

Per l’occasione sono intervenuti in rappresentanza del comune di Alba Carlotta Boffa, Daniele Sobrero, Domenico Boeri, Mario Fugaro, Elena Alessandria che hanno portato il messaggio di solidarietà dell’ amministrazione con le varie realtà del territorio.

Il Luna Park Albaland: Divertimento a Portata di Mano

Oltre all'evento speciale con i ragazzi del Centri Riabilitazione Albesi, Albaland offre divertimento e intrattenimento per tutti. Il parco sarà aperto tutti i giorni fino al 1 novembre, garantendo agli ospiti molte opportunità di divertirsi. Inoltre, il parco ha annunciato promozioni speciali che renderanno l'esperienza ancora più accessibile. Ogni domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e ogni mercoledì, sia di pomeriggio che di sera, sarà possibile accedere a ciascuna giostra al costo di soli 2€, rendendo il divertimento alla portata di tutti. Questo è un incentivo notevole per le famiglie e gli amanti delle giostre che desiderano godersi un'esperienza emozionante senza spendere una fortuna.

Ancora giornate di Festeggiamenti alla 93a Fiera del Tartufo Bianco d'Alba

Oltre alle promozioni speciali già menzionate, ci sono molte altre occasioni di festa e nuovi divertimenti in arrivo. Queste aggiunte sono comunicate attraverso i canali social di Albaland, permettendo al pubblico di rimanere informato su tutte le opportunità di divertimento e intrattenimento durante il corso della fiera.

Albaland ha dimostrato di essere non solo un luogo di divertimento e svago, ma anche un pilastro della comunità che abbraccia l'inclusione e la generosità. La sua iniziativa di ospitare i ragazzi dei Centri Riabilitazione Albesi durante la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba è un esempio lodevole di come le aziende locali possano contribuire al benessere della comunità e creare momenti speciali per coloro che ne hanno più bisogno. Al tempo stesso, le promozioni sulle giostre rendono l'esperienza di Albaland accessibile a tutti, trasformandolo in un punto di riferimento per il divertimento nella provincia di Cuneo. Con il susseguirsi di nuovi eventi e offerte, Albaland si conferma come un luogo ideale per passare momenti indimenticabili in compagnia di amici e familiari. Non c'è dubbio che Albaland continuerà a diffondere il divertimento e la gioia in tutto il territorio.