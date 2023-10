Cuneo Canoa in trasferta a Sacile, tre podi conquistati nelle acque del fiume Livenza

Lunga trasferta a Sacile (Pordenone) lo scorso fine settimana per alcuni atleti del Cuneo Canoa.

In una gara internazionale di slalom sul fiume Livenza organizzata dal Canoa Club Sacile quattro canoisti cuneesi, accompagnati da Martino Bongioanni, hanno ben figurato, centrando ben tre podi.

Su tutti, la prova di Anna Bredy che, con una seconda manche di livello, ha prevalso per la prima volta con grande carattere su avversarie molto vicine, vincendo nella categoria Cadette B.

In risalto anche Sarah Ponzo che si ferma per un soffio ai piedi del podio nella categoria Ragazze A in una gara molto combattuta.

Tobia Serra, nella categoria Cadetti B, si è guadagnato un secondo posto di grande prestigio che dimostra la sua grande maturità agonistica.

Nella stessa categoria, Giovanni Tassone conferma la crescita tecnica e di risultati di questa ultima stagione, piazzando un sesto posto di valore.

Queste le parole dell’allenatrice Andrea Coan: "Questa gara chiude la stagione agonistica 2023 ed è stata un ottimo test per verificare il lavoro svolto durante questi ultimi mesi estivi. Con questi risultati e dati, vedo confermati gli obiettivi prefissati e le aree su cui focalizzare la preparazione invernale dei nostri ragazzi. Sono soddisfatta dell'attività svolta e dello splendido spirito e senso di squadra dei ragazzi del Cuneo Canoa."