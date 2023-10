Ottimo inizio di stagione per i portacolori dell'Athletic Karate Club di Revello

Ottimo inizio di stagione per gli esordienti dell’Athletic Karate Club di Revello che domenica scorsa, a Leinì, hanno partecipato ai campionati regionali di karate indetti dalla Fijlkam, la federazione italiana judo lotta karate e arti marziali.

Nel kumite, Ilaria Marras e Mathias Sottilotta si classificano primi conquistando il titolo di campioni regionali.

Ottimo risultato per Marc Alberto che ancora nel kumite sale sul podio classificandosi terzo. Nel kata, buona la prova di Martini Giuseppe; purtroppo per lui non è stato possibile accedere alle finali ma la performance lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti agonistici.

Sempre nella giornata di domenica si sono svolte le qualificazioni al campionato italiano juniores, una delle gare più importanti ed attese dai ragazzi dell’Athletic Karate Club. Alessandro Allio e Andrea Garzino, dopo mesi di preparazione estiva, centrano l’importante obiettivo e si qualificano entrambi per la finale nazionale che si terrà il 4 e 5 novembre ad Ostia.