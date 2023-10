Presentato al canile di San Michele Mondovì il CANEndario Gea 2024

" In una giornata di sole radiante, l'apertura ufficiale di CINOLIBRO, la biblioteca cinofila per cani all'interno del nostro Rifugio, e la presentazione del CANENDARIO GEA 2024 hanno portato gioia e sorrisi a tutti i partecipanti all'evento. La giornata è stato un vero successo, e vorremmo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso la giornata indimenticabile ", dicono dall'associazione.

L'inaugurazione di CINOLIBRO è stata un'occasione di festa e solidarietà, un momento in cui comunità e appassionati di animali si sono riuniti per sostenere una causa meravigliosa.

Cinolibro dev'essere un segno tangibile dell'impegno dell'associazione GEA nel portare un po' di sana cultura cinofila tra le persone. " L'interesse dimostrato dai visitatori, la partecipazione ed il sostegno rende la strada verso una coesistenza migliore meno difficile ." è l'augurio dei volontari del Rifugio. " Non vediamo l'ora di vedere come CINOLIBRO continuerà a crescere e prospererà nel tempo ."

Il calendario virtuoso del Rifugio è già disponibile per l'acquisto sia direttamente in canile, sia tramite mail oltre che in molti negozi del cuneese, soprattutto nel monregalese.