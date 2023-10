Volley A2M, campionato al via. Cuneo protagonista? Probabile, ma nessuna illusione: sarà dura (VIDEO)

Il tempo dell’attesa è finito anche per il campionato maschile. Con il weekend che ci apprestiamo a trascorrere, la stagione 2023/2024 della pallavolo entra definitivamente a regime: SuperLega e Serie A2 iniziano il loro cammino tra sabato e domenica.

C’è molta attesa a Cuneo per vedere in azione i ragazzi di Matteo Battocchio dopo che in estate la Società ha quasi completamente rivoluzionato la squadra, nuova per tre quarti.

Attesa, ma soprattutto curiosità tra gli addetti ai lavori: fino a questo momento ha parlato la carta, ma la carta non gioca.

Il mosaico cuneese è sicuramente formato da tanti buoni giocatori, che per vincere devono però diventare squadra. Solo così si potrà parlare di aspirazioni da grande: quando, come e se Cuneo diventerà una grande squadra sarà il campo a decretarlo.

Ha ragione l’allenatore. Che, intendiamoci, non è uno che "mette le mani avanti". Semplicemente ragiona e conosce quel che fa: non si creino falsi obiettivi, si cerchino traguardi. Da raggiungere per gradi, uno ad uno. Fino a quello finale.

Ci vorrà tempo? Sì. Perciò nessun particolare incensamento se arriveranno da subito risultati positivi, ma altresì vietato abbattersi o, peggio ancora, indire processi qualora capitassero sconfitte. Sia da monito la stagione andata in archivio.

Ho molta fiducia in Matteo Battocchio. Un ragazzo giovane, schietto, di carattere, ma soprattutto preparato. A lui il compito di far diventare squadra quello che al momento è un bel gruppo. Ognuno faccia la propria parte: lui, siamo certi, la sua la farà.

Si parte subito con un ostacolo duro. La società di Grottazzolina, al pari di Cuneo, Brescia, Ravenna, Siena, ma anche Prata e Santa Croce, ha operato molto bene sul mercato.

Sono sette i nuovi arrivati alla corte del confermato coach Matteo Ortenzi: i centrali Mattei e Canella da Cisterna e Padova di A1, gli schiacciatori Cattaneo (Castellana Grotte), Fedrizzi (Vibo Valentia), Bellomo (Cesena, B) ed il bulgaro Mitkov dal Brugherio di A3. Nuovo anche il palleggiatore Lusetti , in arrivo da Bologna.

All'indubbio valore tecnico dei marchigiani non si può non aggiungere il fatto di giocare su un campo piccolissimo, con le tribune a ridosso del campo e spazi di recupero limitati. Nota stonata per una società che sembra nutrire ambizioni da grande.

Il via domenica pomeriggio alle 18, con diretta streaming sul canale tematico Volleyball Tv. Una novità: da quest’anno per vedere le partite della serie A2, maschile e femminile, non occorrerà sottoscrivere un abbonamento. Basterà una semplice registrazione.

Cuneo è pronta per la sua prima trasferta? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Codarin, che insieme con il capitano Iacopo Botto forma la coppia dei due “sopravvissuti” alla rivoluzione estiva. Le sue parole nel video a seguire: