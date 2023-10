Volley Femminile: “RICOMINCIAMO!”...Questa sera (ore 21) la prima puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Massimo Bellano e Valeria Caracuta

“Ricominciamo!”. Con questo titolo parte, questa sera alle ore 21, la terza stagione di “Time Out”, il format di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Da stasera, in compagnia del conduttore Matteo La Viola, si farà il punto sull’andamento in Campionato delle squadre seguite dalle nostre redazioni sportive.

Come ormai da consuetudine, Time Out potrà contare sulla presenza di ospiti in studio e in collegamento, oltre a trasmettere le interviste raccolte in settimana dalla nostra squadra di giornalisti. Ospite in studio per questa prima puntata stagionale sarà l’allenatore della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo Massimo Bellano. Dal Salento, invece, è previsto il collegamento con la palleggiatrice, nonchè capitana della Narconon Melendugno Valeria Caracuta, prossima avversaria della Lpm Bam Mondovì.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste che avranno come protagonisti Elisa Zanette (Fut. Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Letizia Camera (Pinerolo), Maja Storck (Pinerolo), Anna Adelusi (Cuneo), Alice Tanase (Cuneo), Marco Gazzotti (Mondovì), Miriana Manig (Mondovì) e Veronica Allasia (Mondovì).

Ricordialmo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.