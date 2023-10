Volley maschile A2: Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo pronta per la sfida sul campo di Grottazzolina

Dopo 55 giorni di preparazione, finalmente domenica si parte con il campionato.

La serie A2 maschile Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si presenta al fischio d’inizio con un roster quasi totalmente rinnovato e coach Battocchio a dirigere il gruppo, coadiuvato dall’assistente Gallesio.

Partenza fuori casa per i cuneesi che daranno inizio alla stagione sul campo di Grottazzolina; ex di giornata l’opposto marchigiano Federico Giacomini nelle fila biancoblù e il libero Andrea Marchisio originario di Cuneo nei ranghi grottesi.

L’analisi della prima giornata da parte di coach Matteo Battocchio: «Grottazzolina è una squadra forte in battuta, con attaccanti potenti e un palleggiatore con gioco molto rapido e quindi con una buona capacità di smarcare tutti e cinque gli attaccanti a disposizione. Hanno allestito un roster di valore, senza nascondere le loro ambizioni e secondo me è una delle più attrezzate del campionato. Dal canto nostro stiamo cercando di dare continuità a quelli che sono i nostri punti di forza, abbiamo un’idea di gioco abbastanza chiara, ancora da sviluppare ovviamente però sono molto contento di come abbiamo approcciato la settimana e di come stiamo lavorando per provare ad andare a Grottazzolina e dire la nostra».

Domenica 15 ottobre quindi fischio d’inizio in trasferta a Grottazzolina alle ore 18.00 in diretta gratuita (solo obbligo di registrazione) su Volleyball World Tv. Per tutta la stagione il Circolo La Fenice di Vignolo, dei soci Graffino, metterà a disposizione il maxischermo e la formula apericena per tutte le partite che i biancoblù giocheranno in trasferta. Gradita la prenotazione.

Formula del campionato di serie A2 stagione 2023/24

La stagione 2023/24 di Serie A2 Credem Banca propone una nuova formula: i Play Off si concluderanno ad aprile, mentre Coppa Italia e Supercoppa si giocheranno a maggio. Sono 14 le formazioni al via del campionato. Le prime sette classificate al termine della Regular Season partecipano ai Play Off, con la prima classificata che accede direttamente alle Semifinali, mentre le altre sei formazioni disputano i Quarti di Finale. Tutte le serie dei Play Off sono alla meglio delle tre sfide.

Retrocedono le formazioni classificate 13^ e 14^ al termine della Regular Season. Non sono previsti Play Out.

La serie dei Quarti di Finale Play Off avrà inoltre una doppia valenza: le formazioni vincenti, oltre a qualificarsi per le Semifinali Play Off, accederanno di diritto anche ai Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia A2. Le formazioni sconfitte nei Quarti, invece, partiranno in Coppa Italia dagli Ottavi di Finale, assieme alle formazioni dall’8° al 12° posto. Gli Ottavi di Coppa Italia si giocheranno su tre sfide (Gara 1 e 3 in casa della meglio classificata), i Quarti invece solo con andata e ritorno (ed eventuale golden set, con ritorno in casa della meglio classificata). Le Semifinali e la Finale saranno sfide in gara secca, con la Final Four già designata come location proprio a Cuneo.