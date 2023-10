La vendemmia è agli sgoccioli, gli esperti: "Dalle Langhe al Roero quantità stabile e qualità dei vini eccellente"

Più forti della siccità, della grandine, delle malattie e del caldo anomalo dei mesi autunnali. I contadini e i produttori di Langhe e Roero possono essere soddisfatti di questa vendemmia, iniziata tra tante paure e difficoltà. "Siamo partiti con una siccità invernale importante- racconta Andrea Ferrero, direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani-, e non sono mancati i problemi tra grandine e malattie come la peronospera, ma il bilancio finale è ottimo, sia per quanto riguarda la quantità, che la qualità. I nostri Nebbioli da Barolo e Barbaresco sono eccezionali, e le indagini analitiche ci hanno detto che sui bianchi e i Dolcetti le graduazioni non sono elevatissime. Il merito è anche dei nostri addetti ai lavori che sono preparati e abituati ad affrontare le emergenze".

Massimo Damonte, presidente del Consorzio Tutela del Roero, si accoda con le valutazioni positive sulla qualità dei vini, con una quantità leggermente minore rispetto alla media, ma parla anche di una trasformazione in atto. "Il clima deve essere interpretato, anticipato e, ormai, i contadini devono essere estrosi e astuti nel conoscere la propria terra e l'esposizione dei terreni. Ci si deve avvicinare a un tipo di viticoltura tipica del Centro Italia, con una vegetazione forte che protegga le uve e una lavorazione preparatoria. Quest'anno ho assistito a un fenomeno mai visto: uve bruciate dal sole a settembre e ottobre. Le nostre cantine potranno, però, disporre di un vino di qualità e longevo, a partire dai Nebbioli".