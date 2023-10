Confartigianato Cuneo alla Fiera del Marrone con lo show cooking “Mani in Pasta”

Confartigianato Cuneo, nell’ambito della Fiera Nazione del Marrone, ha organizzato lo show cooking “Mani in pasta”, celebrando il simbolo della rassegna, la castagna, abbinata alla pasta fresca, prodotto artigianale raccontato nel recente volume “Esperienze Artigiane – nella Granda on the road” realizzato dall’Associazione di categoria per promuovere imprese, prodotti e territorio.

Domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 10.30, al Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo, 1 –Cuneo), il cuoco artigiano Eugenio “Poldo” Manzone, del ristorante “Il Portichetto” di Caraglio, realizzerà in diretta degli squisiti “tortelli di castagna alla trota” abbinando così due prodotti iconici della Granda.

Al termine, tutti i partecipanti potranno gustare il piatto, abbinato alla birra artigianale del Birrificio Trunasse.

Non potrà mancare il dolce: la celebre “Torta Cuneo ai Marroni”, il simbolo della Fiera, ideata proprio nelle prime edizioni dell’evento.

Costo: 10 € a partecipante.

Biglietti su: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/mani-in-pasta-fiera-del-marrone-di-cuneo/#editions