A Veglia di Cherasco si ricorda la figura di Don Edoardo Binello

Domenica di festa a Veglia di Cherasco, domani 15 ottobre, in onore di Don Edoardo Binello, parroco per 48 anni nella chiesa dedicata a San Rocco della piccola comunità nel comune di Cherasco.

Dopo la SS Messa delle 9.30 in corteo si raggiungerà il circolo ACLI/Impianti Sportivi, dove verrà intitolata la piazzetta d’ingresso al sacerdote e posata una targa ricordo.

Don Binello, nato a di Priocca nel 1885, non fu solo sacerdote, ma anche educatore e consigliere economico. Uomo di rara intelligenza, sensibilità e preveggenza era famoso per le sue prediche in cui descriveva, purtroppo a ragione, l’evoluzione negativa dell’Uomo. Venne insignito in occasione del 50° anno della 'Vittoria' del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto, in quanto cappellano militare durante il primo conflitto mondiale.

Ogni anno i “Ragazzi dell’Oratorio”, oggi un po’ attempati, si ritrovano per un pranzo conviviale presso il Ristorante Il Campanile, nei locali che hanno frequentato negli anni’60 - ’70.

