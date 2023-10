Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, per Scibilia il risultato della CIG è "l'ennesima frana causata dalle burocrazie Roma-Parigi"

Sono le parole di Sergio Scibilia di Confesercenti e noto sostenitore della strada ferrata tra Liguria e Piemonte a ridosso della Val Roya. “Non comprendo sinceramente l’entusiasmo dichiarato da alcuni nostri amministratori – prosegue – visto che, dal comunicato stampa istituzionale della CIG emerge che è stata avviata la procedura per la firma e successiva ratifica della Nuova Convenzione che sostituirà la precedente del 1970 (Tradotto: ennesimo rinvio); è stata confermata da parte delle regioni Piemonte e PACA la volontà di riconfermare anche per l’inverno 2023/2024 i servizi navetta tra tenda e limone dedicati agli sciatori ‘treni delle nevi’ (Un costo a carico della Regione Piemonte? Uno zuccherino per pochi); è stata sottoscritta da RFI e SNCF-R la convenzione per lo studio di fattibilità del ripristino della velocità di 80 km/h della tratta ferroviaria in territorio francese; la CIG, nelle more degli approfondimenti tecnici dello studio, ha altresì richiesto che venga valutata la possibilità del ripristino di tale velocità in alcune tratte al fine di consentire una maggiore capacità della linea ed il conseguente soddisfacimento delle richieste di mobilità delle popolazioni delle valli, anche in considerazione dei lavori in corso sull’itinerario stradale internazionali (Tradotto: dopo 10 anni dobbiamo ancora fare uno studio di fattibilità per riportare la velocità di crociera del 1929. Quando è noto a tutti i lavori da farsi; che questi devono essere eseguiti in Francia. Domanda: per quali motivi non sono stati eseguiti con i fondi (numerosi) della Tempesta Alex, vista la funzione vitale che ha avuto la ferrovia durante quei momenti drammatici?".