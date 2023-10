Saluzzo, tagliati i tre aceri in piazzetta Battaglione Alpini: si riaccende la polemica del verde

Saluzzo, piazza Battaglione Alpini dopo il taglio dei tre aceri e predisposta per il nuovo disegno

I tre aceri "bianchi "della piazzetta Battaglione Alpini, vicina alle Poste, in fase di riqualificazione, sono stati tagliati, ieri mattina, giovedì 12 ottobre.

Sui social si è riaccesa la polemica del verde. Il sindaco Mauro Calderoni risponde ad un pesante e di malaugurio auspicio apparso sulla pagina facebook “Alberi di Saluzzo” stigmatizzando “l’esercizio del dissenso di certi gruppi di pseudo ecologisti, autoproclamati unici veri difensori della vera volontà popolare e difensori dell’ambiente”.

Il Comitato ed il gruppo Alberi di Saluzzo si dissociano a loro volta, dall’infelice e maleducata frase indirizzata agli amministratori, collocandola lontana dalla loro “voce di pacato e rispettoso dissenso ( di un centinaio di soci del Comitato e di 600 aderenti al gruppo facebook Alberi di Saluzzo)”.

Altri cittadini rimpiangono l’ombra che il piccolo gruppo verde ha dispensato a chi transitava nella zona. “Piante tanto care ad un mucchio di pensionati e non solo che si soffermavano per un po di refrigerio o solo per riprendere la strada di casa".

Scrive Edoardo Bonicelli, presidente del Comitato Alberi di Saluzzo e ideatore dell’omonimo gruppo “Il taglio dei tre aceri di piazza Btg. Alpini è un nuovo dispiacere che si va ad aggiungere ai dispiaceri precedenti del taglio dei 22 platani in piazza XX settembre e dei 6 alberi di piazza Denina. Prendiamo atto che ancora una volta il comune di Saluzzo non ha voluto o non ha saputo integrare nella nuova progettazione le essenze arboree esistenti.

Secondo noi, Comitato alberi di Saluzzo, è stata un' occasione persa di tutelare un patrimonio di pronto uso a favore di un disegno unitario che darà i suoi effetti solo tra una decina d'anni . Oggi l' effetto non potrà che essere desolante.

Ed esprimo anche le mie perplessità sugli effetti che potranno dare nel futuro i ciliegi da fiore collocati in un ambito di tale vastità”.

Sui tre aceri, mesi fa, erano stati affissi messaggi contro il loro abbattimento. Sugli stessi si è anche espresso il Coordinamento delle associazioni ambientaliste di Cuneo, invitato dall’Amministrazione per parlare di scelte del verde.

Il restyling di piazza Battaglione Alpini, declinato secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Comune e, come da programma amministrativo, prevede ora, a completamento della nuova rotonda, in uno degli snodi più problematici del traffico cittadino, la messa a dimora di una decina di ciliegi da fiore e,nella cosiddetta “area di socializzazione”, la collocazione di 5 panchine.