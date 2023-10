Al via la terza edizione di “Gusta Cherasco”: enogastronomia, cultura del cibo e scoperta del territorio [VIDEO]

Aperta ufficialmente la terza edizione di 'Gusta Cherasco' che si svolgerà da oggi a lunedì 16 ottobre.

La kermesse è nata nel 2021 da un’idea dell’omonima Associazione e organizzata dal Comune di Cherasco e dall’Associazione Cherasco Eventi, con l’obiettivo di promuovere e sostenere le innumerevoli specialità ristorative, enogastronomiche e legate al mondo dell’ospitalità del territorio, con qualche chicca proveniente da altre zone del Piemonte e d’Italia.

Presenti molte autorità civili e delle forze dell’ordine, fra cui il senatore Giorgio Bergesio, l’ex senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino, il consigliere Regionale Paolo De Marchi, il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Luca Chiapella, il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola, il vice direttore Generale della Banca di Cherasco Danilo Rivoira, numerosi sindaci della provincia e alcuni consiglieri provinciali tra i quali Stefano Rosso.

A fare gli onori di casa il sindaco di Cherasco Carlo Davico e l’assessore Umberto Ferrondi, vera anima della kermesse, che hanno eletto 'Ambasciatore di Gusta Cherasco', Nando Calaciura giornalista palermitano, comunicatore del vino con una solida esperienza nell’enogastronomia maturata in Italia e all’estero.

Spettacolare le esibizioni della Banda Musicale 'Mons. Calorio' e del Gruppo Sbandieratori Città di Cherasco, davanti alla torre del comune.

'Gusta Cherasco' è un vero e proprio viaggio nei sapori più autentici, per scoprire e gustare specialità come la robiola Cherasco de.co., la salsiccia di barolo, lo zafferano al miele, le lumache e le rane fino ai tartufi e alle dolci coccole come il biscotto ranocchio di Roreto e i rinomati e deliziosi “Baci”. Senza dimenticare i vini, con proposte di alta qualità come il Barolo Mantoetto. Accanto a queste prelibatezze, si aggiungono quest’anno tipicità provenienti dalla Sicilia, regione ospite di questa edizione, per una due giorni all’insegna dello scambio cultural – gastronomico e intriganti abbinamenti.

Sono circa 50 gli espositori nella “Piazza del vino e del cibo” con le tipicità enogastronomiche di un territorio ricco di eccellenze e da sempre votato all’ospitalità turistica, capace di offrire ai turisti sapori, emozioni, bellezze naturali e tante occasioni di benessere.

Rimarrà aperto, con orario 10-22 il ristorante interno allo stand espositivo, dove poter degustare piatti tipici accompagnati da vini e altre eccellenze del territorio, grazie alla collaborazione con l’Associazione cuochi della Provincia di Cuneo.

MASTERCLASS ed EVENTI

Sabato 14 alle ore 15 presso la Sala del Consiglio si terrà la masterclass dedicata Olio Extra Vergine d'Oliva della Sicilia. Saranno messi a confronto tre diversi cultivar: tre territori identitari e i loro olii – considerati tra i più buoni del mondo – dall’Etna ai Monti Iblei, sino a comprendere i territori più occidentali dell’isola con la Val di Mazara: un approfondimento didattico – gustativo tutto da scoprire.

Alle ore 16.30 presso la Sala del Consiglio masterclass in cui il Barolo del Versante Occidentale si incontra con i grandi rossi Monreale Doc. Un racconto tra Langhe e Sicilia Occidentale per far brillare la ricchezza di una biodiversità straordinaria che si riflette in produzioni di nicchia di assoluto interesse come il Catarratto e il Sirah siciliani.

In serata a partire dalle 21.30 sotto i Portici Mantica evento Gusta Cherasco incontrerà il Sigaro Italico: una degustazione dedicata a un pubblico maggiorenne in cui il sigaro sarà gustato in abbinamento al rhum, ai Baci di Cherasco, al cioccolato di Modica e alle praline al Don Papa.

Domenica 15 ottobre l’olio di oliva siciliano sarà ancora protagonista, all’interno di una masterclass che lo vedrà abbinato con un’eccellenza tutta piemontese come la robiola di Cherasco de.co. di Cherasco alle ore 11 presso la Sala del Consiglio.

Sarà poi il cioccolato l’attore principale di una golosa masterclass alle ore 15, uno spettacolo fatto di racconti, aneddoti, leggende e canto. Un vero e proprio “Viaggio” nel cioccolato attraverso i secoli, i paesi e le emozioni, un incontro tra cibo e arte per coinvolgere un pubblico di appassionati, ma anche famiglie e bambini. Il racconto di Paola Gula si intersecherà con la magia e la professionalità della voce di Chiara Rosso, accompagnata al pianoforte dal Maestro Lorenzo Martini.

Si concluderà con un brindisi in occasione della masterclass sul vino a cura della Banca del Vino dal titolo “Sulle orme di Goethe, viaggio in Sicilia in 5 vini” alle ore 17 presso la Sala del Consiglio.

E’ possibile prenotarsi alle masterclass a questo link Biglietti Gusta Cherasco 2023 - Masterclass - Clappit).

BIKE TOUR

Sabato 14 e domenica 15 (entrambi i giorni a partire dalle ore 15.30 con partenza dal Municipio) i più sportivi avranno l’occasione di salire in sella a un’E – Bike noleggiata da Idea Bici, per immergersi nelle colline e nei vigneti che circondano Cherasco, in un tour guidato che li porterà a scoprire i tesori naturali e artistici del territorio.

Per info e prenotazioni 338.6420588 oppure 0172.495864.

MUSICA

“Canzoni d’Inverno” è in programma domenica 15 ottobre alle 18.30: la musica si accompagnerà all’illustrazione e alla poesia grazie all’estro di Mattia Muscatello, Gabriele Sanzo e Filippo d’Erasmo.

Durante la giornata di domenica 15 ottobre, Cherasco si trasformerà in una piccola Parigi con la kermesse artistica “Montmartre nelle vie del centro storico. Alcuni artisti dei Navigli di Milano ricreeranno l’atmosfera del quartiere parigino tra gli archi della città. La mostra è a cura di Leonora Rapezzi dell’Associazione Ponte degli Artisti di Milano.

CREATIVITÀ

A Gusta Cherasco ci sarà anche la possibilità di scoprire in anteprima il prezioso e creativo “TEO Gioiello di Langa” a cura dell’artista cheraschese Feny Parasole. Un’ originalissima rappresentazione dell’uovo col tartufo, un piatto sopraffino della tradizione che diventa un raffinato accessorio da indossare e sfoggiare nelle grandi occasioni. Una creazione che valorizza una volta di più il talento artigianale d’eccellenza del territorio.

PER I PIÙ PICCOLI

Non mancheranno, momenti dedicati ai più piccoli grazie alla collaborazione con Albero Inverso che in entrambe le giornate, a partire dalle 15, intratterrà i giovani partecipanti con laboratori di “Scratch art - graffiti a tema Cherasco”.

Per info e prenotazioni 333.4047601

SOLIDARIETA’

Gusta Cherasco non si ferma però nel week end, ma prosegue con un’appendice dedicata alla solidarietà. Lunedì 16 ottobre a partire dalle 20, infatti presso il Ristorante sotto al padiglione, è in programma una cena solidale organizzata in collaborazione con i ristoratori dell’Associazione Gusta Cherasco, con l’Associazione Il Sorriso di Cherasco che si occupa di ragazzi diversamente abili e con il Catering Inclusivo “Bundamangè”, un progetto unico nella provincia di Cuneo per creare concretamente un’opportunità di inserimento lavorativo per studenti ed ex studenti con disabilità e giovani dell’Associazione Centro Down di Cuneo.

Per Info su Gusta Cherasco:

Pagina facebook: www.facebook.com/gustacherasco

Sabato 14 ottobre 2023 dalle 11 alle 23

Domenica 15 ottobre 2023 dalle 10 alle 21

L’ingresso è gratuito e la manifestazione si svolgerà al coperto

Servizio taxi e navette

Per maggiori Informazioni: Ufficio Turistico 0172.427050 -turistico@comune.cherasco.cn.it