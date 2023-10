Brividi a Monteu con 'Roero Segreto': storie di eremiti, masche e banditi

Domenica 15 ottobre dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il Castello e i “Crotin” del centro storico di Monteu Roero, con la perlustrazione del cunicolo sotterraneo recentemente pulito e reso agibile dai volontari dell’Associazione Culturale Bel Monteu. Saranno inoltre verranno rese pubbliche le recenti scoperte frutto delle ricerche ed indagini svolte dalla stessa associazione, seguendo le preziose indicazioni di testimoni che avevano vissuto nel maniero stesso.

Locali sotterranei, tumulati da secoli, riprenderanno vita grazie alle visite guidate appositamente predisposte e le preziose scoperte frutto delle assidue e particolari indagini verranno, per ora, raccontate verbalmente, in attesa delle future perlustrazioni in programma.

La scoperta delle quattro piccole celle di detenzione dei prigionieri ostili alla famiglia Roero sarà frutto di esplorazioni con georadar, in anteprima alla successiva pubblica visione.

La testimonianza di chi ha tamponato personalmente la “Torre dei trabocchetti” con materiale terroso per evitare future cadute accidentali sulle pericolose lame in ferro per l’eliminazione violenta dei condannati a morte, sarà anche motivo di dettagliata descrizione e porrà il tassello finale alle supposizioni legate al Castello.

I popolari “Crotin”, antiche cantine sotterranee tipiche di Monteu Roero, saranno anche al centro dei percorsi guidati e permetteranno la conoscenza delle vicende legate al mistero. Tra i labirintici cunicoli e i selvaggi ripidi anfratti sabbiosi si nascondono personaggi misteriosi e leggendari che, amplificati da leggende popolari, rivestono particolare interesse antropologico.

Eremiti, banditi e selvaggi personaggi hanno nei secoli passati popolato nascoste case grotta ed hanno così alimentato la fantasia degli abitanti, che durante le celebri “vijà” invernali nelle stalle, venivano tramandate da generazione a generazione.

Tutto il territorio comunque è da sempre stato oggetto di leggende e storie dedicate a masche, streghe e fantasmi e sarà quindi l’occasione per conoscerne i retroscena ed i luoghi di ambientazione di queste vicende.



