Lezioni-concerto per la Scuola primaria con il gruppo Accademia Musicale

Vedere, toccare, provare un vero strumento musicale non è un’esperienza da tutti i giorni… L’iniziativa è partita dal gruppo Accademia Musicale (fondato da Franco Prochietto con il coinvolgimento di musicisti esperti anche nel campo didattico) il quale ha proposto alle scuole del territorio degli appuntamenti rivolti a tutti gli alunni della primaria, secondo ciclo, per creare degli stimoli con la pratica strumentale: Oramai è noto che lo studio di uno strumento musicale in età evolutiva concorre con lo sviluppo delle capacità e abilità fondamentali della persona, tramite la musica e la pratica di uno strumento si potenzia la coordinazione, la memoria, l’abilità logica, il pensiero divergente, il senso estetico, ecc.

A dire il vero l’Associazione Accademia non è nuova a questi eventi; infatti fino a prima del periodo covid sono state realizzate numerose attività a favore degli alunni nelle scuole di tutta la Valle Po e non solo, sempre gratuite per le scuole, in forma di volontariato a cura degli esperti operatori oppure con alcuni contributi degli Enti Locali (in particolare del Comune di Revello).

Quindi sono ritornati quattro appuntamenti per la scuola di Revello e di Envie, in forma di attività interattive, con esecuzioni musicali dal vivo, partecipazione ritmica ed emotiva da parte degli alunni, spiegazioni delle caratteristiche degli strumenti, toccare con mano gli strumenti o parti di essi, prove pratiche degli strumenti.

I piccoli studenti hanno dimostrato molta curiosità, ponendo molte domande, manifestando evidenti emozioni nell’abbracciare uno strumento musicale e nel provare a “cavare” il suono, sperimentando il fatto che ogni volta che si tocca un vero strumento questo suona in modo diverso…

Gli esperti proff. Alberto Risi, Andrea Calvo, Federico Ferrato, Franco Prochietto, oltre ai giovani musici Sofia, Filippo, Elia, sono stati sommersi da osservazioni, curiosità, richieste di approfondimento, segno di sopiti interessi da parte dei bambini, segno che il linguaggio musicale è uno dei più istintivi (ma anche razionale), linguaggio che arriva direttamente al cuore e alla mente.