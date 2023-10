L'I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano – Racconigi alla conferenza "Arte e Scienza – Incontro Cosmico" a Torino

Una interessante giornata per gli studenti delle classi 5^A, 5^B, 5^L scientifico e 5^D opzione scienze applicate dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano e di Racconigi che hanno partecipato alla conferenza sul tema “Arte e scienza - Incontro cosmico”, tenutasi presso l’Auditorium Aldo Moro di Torino.

Grazie alla sinergia del dipartimento di matematica e fisica e del dipartimento di arte, l’Istituto ha aderito al progetto Art & Science Across Italy, iniziativa proposta e realizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra: gli studenti delle classi quinte hanno avuto così l’opportunità di assistere a sei diversi interventi tenuti da ricercatori dell’INFN, astrofisici e da artisti affascinati dal rapporto che intercorre tra arte e scienza.

Le tematiche più ampie trattate al convegno, che spaziano dalla fisica nucleare, all’astrofisica, fino all’arte contemporanea, hanno messo in evidenza l’essenza del progetto, offrendo ai docenti spunti per approfondimenti curriculari e agli studenti occasioni di riflessioni anche in vista della importante scelta del dopo Esame di Stato.

Un grazie alla scuola e ai docenti referenti del progetto: un nome fra tutti, la prof.ssa Milda Gasparetto.