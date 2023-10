Acquista una bici, ricevi un buono acquisto del 10% del suo valore!

Se sei in cerca di una nuova bici con cui dominare ogni sterrato o macinare chilometri, da Bottero Ski è il momento giusto per acquistarla! Fino al 30 ottobre i clienti BOCARD avranno la possibilità di comprare la bicicletta dei loro sogni e ricevere un fantastico buono acquisto del 10% del valore della bici, da utilizzare per gli acquisti successivi.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona questa imperdibile offerta.

Cos’è la Promozione?

In poche parole, se sei un cliente BOCARD, puoi acquistare una bicicletta nei nostri punti vendita e ricevere in regalo un buono acquisto pari al 10% del valore della bicicletta stessa. Questo buono acquisto è spendibile sui tuoi ACQUISTI SUCCESSIVI per qualsiasi articolo a tua scelta, anche se già scontato! È un’opportunità unica per completare il tuo equipaggiamento sportivo o rinnovare i tuoi outfit da città.

Un esempio pratico

Supponiamo che tu stia cercando una bicicletta da gravel di alta qualità, come la stupenda Bergamont Grandurance Elite. Con la nostra promozione, riceverai un buono acquisto del valore di 249 euro (10% del prezzo della bicicletta) che potrai utilizzare per l’acquisto di ALTRI articoli, come, ad esempio, un paio di sci dei migliori marchi sul mercato.

Per quanto è valido il buono acquisto?

È importante tenere a mente che il buono acquisto ottenuto scadrà il 16 novembre 2023. Pertanto, ti consigliamo di pianificare i tuoi acquisti in modo da poter sfruttare al meglio questa fantastica offerta.

Non perdere questa eccezionale opportunità! Vieni subito a trovarci nei nostri negozi e scopri l’ampia gamma di prodotti sportivi disponibili per te.

E se hai dubbi o domande, non esitare a contattare il nostro servizio clienti al numero 0171-92275, siamo sempre a tua disposizione!

