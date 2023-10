Volley A1F. Cuneo-Conegliano 0-3, Noemi Signorile: "Nessun passo indietro, l'Imoco non è Pinerolo" (VIDEO)

Nonostante la netta sconfitta il capitano di Cuneo, Noemi Signorile, non appare scoraggiata alla fine della partita: "Quando hanno incominciato a spingere ci hanno messo in difficoltà, ma lo sapevamo. Potevamo sbagliare forse un po' meno ma quando hai di fronte un avversario che non ti fa far niente è facile dirsi ma difficile farlo"

Prestazione sottotono rispetto la prima uscita di Villafranca? "Nessun passo indietro - dice Signorile - Senza nulla togliere a Pinerolo, abbiamo affrontato una squadra completamente diversa. Dobbiamo solo lavorare".